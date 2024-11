Oceania: 5 curiosità che forse non sapevi sul film Disney

Oceania 2, il sequel tanto atteso del classico animato del 2016, è pronto per arrivare nelle sale cinematografiche a partire dal 27 novembre . Prima di questa imminente avventura, perché non (ri)scoprire qualche interessante curiosità su Oceania? Preparatevi!

Il titolo originale del film è Moana, significa "oceano" in molte lingue polinesiane ma, in Italia il film è stato rinominato Oceania per evitare associazioni con Moana Pozzi, una celebre attrice di film per adulti. Questa modifica è stata fatta per adattare meglio il titolo al mercato locale.