La valigetta di Pulp Fiction: il vero significato e le varie teorie

Tra le teorie più gettonate c'è sicuramente quella per cui la valigetta contiene l'anima di Marcellus Wallace . Il boss, infatti, avrebbe venduto l'anima al diavolo e ora la rivorrebbe indietro; per portare a termine questa missione si rivolge ai suoi due sicari Vincent e Jules. Questa teoria può sembrare confermata da alcuni dettagli: il bagliore emanato dalla valigetta, la combinazione per aprirla (666) e il cerotto dietro la nuca di Marcellus, che secondo una tradizione sarebbe il punto da cui il male prenderebbe l'anima. In realtà il cerotto, neppure menzionato in sceneggiatura, sarebbe servito a coprire una cicatrice dell'attore.

In realtà, la valigetta funge da MacGuffin, ciò mezzo narrativo utilizzato per portare avanti la trama, una sorta di fil rouge. Infatti, anche se non è fondamentale per lo spettatore e per i protagonisti, è ciò che li porta a compiere le azioni che danno il via allo sviluppo del racconto. Un po' come i soldi che Marion ruba all'inizio di Psycho, che non sono il centro della narrazione, ma diventano fattore scatenante degli eventi successivi a cui assistiamo.