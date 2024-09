Il Signore degli Anelli: Ian McKellen non vuole lasciare il ruolo di Gandalf, per ora

Iil nostro Gandalf ha dichiarato di non avere intenzione di ritirarsi dalla recitazione e di non voler vedere nessun altro attore interpretare Gandalf nel prossimo film de Il Signore degli Anelli, The Hunt of Gollum , che sarà diretto da Andy Serkis e previsto per il 2026.

McKellen, che ha interpretato Gandalf nella trilogia originale de Il Signore degli Anelli e in quella de Lo Hobbit, ha rivelato di essere stato contattato per apparire nei nuovi film della saga. Parlando alla BBC della possibilità di tornare a interpretare Gandalf, ha commentato: "Non lascerò che nessun altro indossi il cappello a punta e la barba se posso evitarlo". Ha poi aggiunto in un'intervista separata con The Big Issue: "L'entusiasmo per Il Signore degli Anelli non mostra segni di cedimento... Mi è stato detto che ci saranno altri film e che Gandalf sarà coinvolto, e sperano che sarò io a interpretarlo".