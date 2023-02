Super bowl 2023: ecco dove, come e quando vederlo

Tutto quello che c’è da sapere sul Super Bowl 2023: dove vederlo in diretta TV, in streaming ed i trailer che ci aspettiamo di vedere.

Buone notizie per gli appassionati italiani di football americano: il Super Bowl 2023 sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2 nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. L’atto conclusivo della stagione NFL potrà essere seguito a partire dalle 00.15 su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, oltre che su DAZN.

Il Super Bowl 2023 vedrà impegnati Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, nel match dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Il Super Bowl rappresenta però ben più di una semplice partita NFL, trattandosi di un vero e proprio evento che fonde sport, spettacolo e musica.

Lo scorso anno sono stati oltre 99 milioni gli spettatori incollati alla TV, numeri clamorosi ma comunque ben più bassi di quelli registrati fino a qualche anno fa, quando erano addirittura 111 milioni i telespettatori di tutto il mondo. Da notare tuttavia che sono sempre più in aumento gli spettatori a seguire la diretta in streaming.

Dati meno incoraggianti invece in Italia, dove la diretta su Rai 1 del 2022 ha raccolto 336 mila telespettatori con il 6,9% di share. Numeri in calo rispetto ai 470 mila del 2021 e che potrebbe aver influito sulla decisione di spostare la diretta TV del Super Bowl 2023 su Rai 2.

Super Bowl 2023: da Rihanna ai trailer dei film più attesi

Come detto, il Super Bowl non è solo l’evento sportivo più seguito negli USA, ma uno spettacolo a tutti gli eventi. Nel 2023 il cosiddetto Halftime Show sarà affidato a Rihanna, che tornerà sul palco cantando durante l’intervallo.

Ma il Super Bowl rappresenta uno dei momenti più attesi anche dalle principali case di distribuzioni cinematografiche, che ogni anno sfruttano gli incredibili ascolti televisivi per proiettare spot e trailer dei titoli più attesi.

Il Super Bowl 2023 vedrà dopo diversi anni il ritorno dei trailer Warner Bros, che rilascerà il primo trailer ufficiale del film The Flash (definito da James Gunn come “uno dei migliori cinecomic di sempre”). Confermata anche la presenza di Universal, che lancerà la campagna marketing di Fast X, in uscita a maggio.

Non ci sono certezze invece riguardo ai prodotti che Disney deciderà di presentare al Super Bowl 2023. Secondo Deadline, è lecito aspettarsi spot o trailer per i prossimi due film dei Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp: Quantumania (15 febbraio) e Guardians of the Galaxy Vol. 3 (3 maggio). Quasi scontata anche la presenza del live action La Sirenetta (24 maggio) e Elemental (16 giugno). Possibili ma non confermati, infine, i trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino e The Marvels.