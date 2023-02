John wick 4: l’adrenalinico trailer finale

Indice dei contenuti Nuovi progetti in cantiere

È appena stato diffuso il trailer finale del quarto capitolo di una delle saghe cinematografiche più amate, John Wick, con protagonista Keanu Reeves. John Wick 4 debutterà in sala il 24 Marzo negli Stati Uniti e il 23 Marzo in Italia. L’ultimo film della saga, John Wick 3-Parabellum, risale al 2019, quindi sono passati ormai quasi quattro anni ma l’attesa sta per finire.

Alla regia troviamo sempre Chad Stahelski, mentre i due sceneggiatori sono Shay Hatten e Michael Finch. Il cast è composto dal sicario protagonista che dà il nome all’action movie, John Wick, interpretato da Keanu Reeves. Insieme a lui ci sono sia membri storici come Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick che new entry come Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard e Scott Adkins.

Di cosa parla John Wick 4?

John Wick 4 riprende gli avvenimenti del capitolo precedente. Il protagonista sarà costretto ad affrontare un’altra dura sfida per sconfiggere la Gran Tavola ed ottenere la libertà; alle porte un nuovo nemico, il Marchese de Gramont (Bill Skarsgard). Il film è stato girato tra America, Francia, Giappone e Germania. Questo quarto film sarà il più lungo della saga; infatti, è stata confermata la durata di 2 ore e 49 minuti. Ecco il trailer, pieno d’azione, distribuito da Lionsgate:

Nuovi progetti in cantiere

John Wick 4 quasi sicuramente non sarà l’ultimo film poiché il capitolo conclusivo della saga dovrebbe essere il quinto. Come dichiarato da Keanu Reeves:

Dovremo vedere come reagirà il pubblico a quello che abbiamo fatto. L’unico motivo per cui abbiamo avuto la possibilità di fare questi film è che alla gente è piaciuto quello che abbiamo fatto. Quindi adesso dobbiamo aspettare di vedere come gli spettatori reagiranno a questo nuovo film e, ovviamente, noi speriamo che gli piaccia.

Ci sono però altri progetti confermati come lo spin-off Ballerina con protagonista Ana De Armas e la serie prequel The Continental, prodotta da Starz.