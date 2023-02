John wick 5: la saga avrà un seguito?

La saga di John Wick era cominciata in un modo molto semplice, quasi banale: ad un uomo, al quale è morta la moglie, viene ucciso il cucciolo di cane che lei gli aveva regalato. I colpevoli, il figlio di un boss e la sua banda, non sanno però che l’uomo è un ex assassino professionista. Sono passati ben otto anni dal primo film uscito nel 2014 ed il pubblico non è ancora stanco del personaggio interpretato dal talentuoso Keanu Reeves (Point-break; saga di Matrix).

John Wick ha, infatti, avuto ben tre seguiti: il quarto film uscirà nelle sale quest’anno il 23 marzo in Italia ed il giorno dopo negli Stati Uniti. Non sappiamo se questo sarà il capitolo definitivo della saga ma, a proposito, l’attore protagonista stesso ha così dichiarato:

Si deve vedere come il pubblico risponderà a quello che abbiamo fatto. L’unico motivo per cui abbiamo avuto una possibilità di realizzare questi film è che le persone hanno apprezzato ciò che abbiamo fatto. Quindi penso che dovremo aspettare e vedere come reagiranno gli spettatori. Speriamo che apprezzeranno il film.

Dalle sue parole, sembra quindi che Reeves sia comunque ben disposto a riprendere il ruolo di John Wick qualora le porte si aprissero ad una quinta pellicola.

Per quanto riguarda il regista, Chad Stahelski (che ha diretto tutti i film della saga), alla domanda se ci sarà un John Wick capitolo 5, egli ha risposto di aver bisogno di una piccola vacanza dal personaggio:

Potreste dover concedere a me e a John Wick una piccola pausa. Chiedetemelo tra un paio di mesi. Nella prossima settimana pregherò degli dei del cinema di finire questo film.

Aspettando ulteriori notizie, possiamo comunque restare positivi sul futuro del personaggio e, per rinfrescare la memoria, consigliamo di riguardare i tre film della saga in attesa del quarto capitolo in uscita in Italia il 23 marzo 2023.