Joker 2: ecco quando esce il sequel con Lady Gaga (ed il trailer)

Finalmente abbiamo nuove notizie sul secondo capitolo di Joker: Joker 2, Folie a Deux. Il film era già stato annunciato nel 2022 e vede Todd Phillips alla regia. Si tratta di un musical, che vedrà come protagonista, al fianco di Joaquin Phoenix, Lady Gaga. La cantante e attrice che abbiamo già visto in A star is Born e House of Gucci interpreterà Harley Quinn.

Joker 2: perché Lady Gaga e non Margot Robbie?

Nonostante Harley Quinn e Joker avessero già un volto nell’universo DC (Margot Robbie e Jared Leto in Suicide Squad) il desiderio della Warner Bros, prima del film del 2019, era quello di creare un film totalmente separato da tutte le altre pellicole su questi personaggi. Lo stesso film non avrebbe dovuto avere un seguito, infatti era pensato per essere un unico film sulla psicologia del personaggio di Joker, senza alcun tipo di continuo. Però, visto anche il successo del primo capitolo, la produzione decise di cambiare le carte in tavola.

Il nuovo poster di Joker 2 svela la data d’uscita

Warner Bros ha finalmente condiviso sui social una locandina ufficiale del film. Nella locandina, in perfetta linea con quelle rilasciate nel 2019 per l’uscita del primo capitolo, una finestra illumina i due protagonisti, Arthur Fleck e Harley Quinn. Phoenix e Gaga vengono ritratti durante un ballo e, per essere più precisi, nel momento del casqué. Questo per rendere ulteriormente chiaro che si tratta di un musical, durante il quale magari il ballo sarà una componente fondamentale, tanto da essere al centro del poster.

Il mondo è un palcoscenico. Il trailer arriva dal 10 aprile. #Joker2IlFilm pic.twitter.com/0kWM7e1Isq — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) April 2, 2024

Sotto i cognomi dei protagonisti in alto a sinistra, troviamo il titolo del film, poi la scritta “Il mondo è un palcoscenico” e infine la data di uscita in sala: Joker 2, Folie a Deux uscirà il 2 ottobre 2024.

E non finisce qui perché Warner Bros, nella descrizione del loro post su X, ha annunciato l’arrivo del primo trailer ufficiale il 10 aprile.