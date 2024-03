Joker: quanti chili ha perso Joaquin Phoenix per il ruolo? (ed altre curiosità)

Joker, il film che nel 2019 ha battuto tantissimi record ed è arrivato a vincere due Oscar, torna stasera su Italia 1. Oltre ad essere indubbiamente uno dei migliori film basati sui personaggi dei fumetti mai realizzati, Joker racchiude una regia capace, un’ottima sceneggiatura e un’eccellente interpretazione da parte del protagonista Joaquin Phoenix.

Vediamo alcune delle curiosità più interessanti su questa pellicola.

Record su record

Joker venne presentato in concorso durante la 76esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Non sempre i film legati ai personaggi dei fumetti riescono ad essere presentati in questo tipo di eventi e soprattutto non era mai capitato che un film di questo tipo si aggiudicasse il leone d’oro come miglior film al festival.

Questo film è stato inoltre il primo film su un personaggio appartenente al mondo DC a essere candidato come miglior film agli Oscar. E del resto il film come già detto riuscì ad aggiudicarsi 2 statuette a fronte di 11 nominations. Ad essere premiate furono: la colonna sonora di Hildur Guðnadóttir e l’interpretazione di Joaquin Phoenix come attore protagonista.

Joaquin Phoenix è Joker

Phoenix cercava da tempo un ruolo da cattivo dei fumetti che permettesse di lavorare molto sullo studio del personaggio per la costruzione del film stesso. Già nel 2014 il suo agente suggeriva all’attore di sottoporre alla casa Warner Bros la sua idea, che poteva essere applicata nel mondo DC, da loro gestito. L’attore però era convinto che i personaggi dell’universo DC fossero già stati raccontati nel modo che lui aveva in mente, e perciò lasciò perdere questo progetto.

Nel 2016 il regista Todd Phillips presentò la sua idea per un film sulle origini di Joker alla Warner Bros, che ufficializzò il progetto nel 2017, con l’annessa decisione di creare un film solitario, non unito all’universo esteso Dc che si stava sviluppando in quegli anni. Per questo motivo di decise che ad interpretare Joker sarebbe dovuto essere un attore diverso da Jared Leto, interprete dello stesso personaggio in Suicide Squad. A questo punto la produzione avrebbe voluto Leonardo DiCaprio per questo ruolo, mentre il regista desiderava fortemente avere Phoenix.

L’attore poi si aggiudicò il ruolo e riuscì a girare il film non prima di perdere 24 chili e di avere studiato la caratterizzazione psicologica da dare al personaggio. Un processo lungo basato sull’analisi di persone affette da disturbi emotivi dovuti a patologie neurologiche.

Joker: Folie à Deux, in arrivo un sequel

Nonostante in principio un sequel non era assolutamente in programma, ne tantomeno era desiderato dal regista o dal protagonista, nel 2022 venne annunciato l’arrivo di Joker: Folie à Deux. Un sequel del film del 2019, che questa volta sarà in musical.

Phoenix sarà accompagnato in questo viaggio da Lady Gaga, che interpreterà Harley Queen. Questo film, dal budget di 200 milioni, oltre il doppio dei 60 milioni utilizzati per il primo capitolo, arriverà nelle sale in autunno.