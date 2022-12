Joker 2: la prima foto dal set con joaquin phoenix

Joaquin Phoenix (Il Gladiatore, The Village) per interpretare il personaggio di Arthur Fleck, nome di battesimo del Joker di Todd Phillips, aveva dovuto perdere più di venti chili: il personaggio doveva risultare emaciato per rappresentare a livello esteriore quello che è il suo male interiore, la malattia mentale dovuta anche ad una vita difficile, in una Gotham sporca e corrotta, luogo che privilegia solo i ricchi e i potenti come Bruce Wayne.

Per il secondo capitolo l’attore ha dovuto ripetere lo stesso sacrificio; lo vediamo, infatti, nella prima foto dal set di Joker: Folie à Deux, un Joaquin emaciato, con le costole in evidenza e ricoperto da numerosi lividi, mentre qualcuno gli sta radendo la barba.

A pubblicare la foto sul suo account di Instagram è stato il regista stesso, intitolando la foto “Day 1. Our boy”, annunciando quindi che le riprese sono ufficialmente iniziate. Come sappiamo, il film si svolgerà all’interno dell’Arkam Asylum, il manicomio dove Joker era rinchiuso alla fine del primo film e dove incontrerà la psichiatra Harleen Frances Quinzel, che si innamorerà di lui diventando Harley Quinn. Ad interpretarla sarà la famosa cantante e attrice Stefani Germanotta, aka Lady Gaga: la cantante è un’ottima scelta non solo per le sue doti canore ma anche recitative (ricordiamo che vinse un Golden Globe per la sua interpretazione in American Horror Story – Hotel).

Joaquin Phoenix dal canto suo, ha dimostrato le sue ottime doti canore nel film Walk the line, dove per interpretare il cantante Johnny Cash ha usato la propria voce per le canzoni. Oltre a Phoenix e Lady Gaga, il film ha già confermato la partecipazione di Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland. Il secondo film di Joker uscirà nelle sale americane il 4 ottobre del 2024, mentre ancora non abbiamo informazione sulla data di uscita in Italia.