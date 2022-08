Batgirl: Warner Bros. cancella il film a riprese ultimate

Nelle ultime ore la notizia sta facendo scalpore ed i fan sono sconcertati: Warner Bros. ha deciso di cancellare definitivamente Batgirl, uno dei film che, insieme a The Flash, doveva resettare il DCEU per farlo ripartire nel migliore dei modi. Il film non solo non verrà distribuito nelle sale, ma non verrà neanche distribuito su piattaforme streaming, HBO Max compreso.

Questa è la decisione presa dal nuovo sistema di gestione alla base della Warner Bros. Discovery, che sembra voler prendere una nuova direzione e puntare solamente su film “evento” destinati al grande schermo. Inoltre, sembra che i primi test screening di Batgirl non abbiano convinto. Il tutto pare incredibilmente dilettantistico visto che le riprese del film erano già terminate e che ben 90 milioni di budget a disposizione sono già stati spesi.

Batgirl sarebbe stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys For Life) e avrebbe visto il ritorno di grandi nomi del DC Universe, come ad esempio il commissario Gordon di JK Simmons e il Batman di Michael Keaton, oltre alla grande aggiunta del villain di Brendan Fraser. Il dispiacere dei fan è dovuto anche al fatto che soli pochi mesi fa la protagonista Leslie Grace aveva parlato addirittura già di un sequel.

Questo precedente dell’ultimo minuto creato dalla Warner Bros. per Batgirl rende preoccupati i fan in vista dell’atteso The Flash, cinecomic chiave per l’intero universo DC e che, a causa dei problemi legali del protagonista Ezra Miller, ora inizia a vacillare.