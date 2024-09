Joker: Folie à Deux, tutto quello che devi sapere prima di vederlo

Undici nomination agli Oscar, compresa la vittoria di Joaquin Phoenix come miglior attore. Leone d'Oro a Venezia. Oltre un miliardo di incassi al botteghino mondiale, record assoluto per un film vietato ai minori (superato solo di recente da Deadpool & Wolverine). Questo è il bottino collezionato da Joker, il film del 2019 con cui Todd Philips ha trasformato il villain dei fumetti per eccellenza in uno dei grandi capolavori cinematografici degli ultimi anni.

Dal 2 ottobre arriva nelle sale italiane Joker: Folie à Deux, il secondo capitolo che prosegue il racconto della genesi del Clown Principe del Crimine di Gotham. Questa volta però, ad affiancare lo storico antagonista di Batman, ci sarà un altro attesissimo personaggio proveniente dai fumetti DC: Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga.

La relazione fra Arthur Fleck e Lee, ovvero Joker e Harley, è uno degli aspetti centrali della pellicola. Non a caso, il titolo del film, Folie à Deux, fa riferimento ad una condizione psichiatrica in cui deliri e allucinazioni sono trasmessi da un individuo ad un altro a stretto contatto.

Nessun dato immagine fornito.

Indice Joker: Folie à Deux, dove eravamo rimasti?

Joker 2 è un musical?

Joker: Folie à Deux, dove eravamo rimasti?

Joker: Folie à Deux è un sequel diretto del primo film. Si riparte proprio dalle conseguenze del finale di Joker, un epilogo in cui Arthur raggiunge l'apice della sua follia e della sua ascesa. L'uccisione di Murray Franklin in diretta televisiva è la goccia che fa traboccare il vaso, portando all'esplosione del caos in tutta Gotham.

In Joker 2, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi. Oltre a quello di Murray, è il responsabile di altri cinque omicidi, compreso quello della madre, non noto alle forze dell'ordine. Gran parte della pellicola ruota proprio attorno ai preparativi in vista del processo, in cui la strategia dei legali di Arthur è volta a dimostrare che abbia agito come una personalità a sé stante: Joker.

Nessun dato immagine fornito.

Joker 2 è un musical?

Arriviamo alla domanda che desta maggiore curiosità in assoluto: Joker 2 è un musical? Pur non essendo un musical classico, nel vero senso del termine, la musica è una componente massiccia nel film. Sarebbe più corretto definirlo film musicale, eppure in sostanza si tratta di un musical, che alterna canzoni del passato con qualche brano originale.

Aspettatevi di sentire spesso i protagonisti iniziare ad intonare canzoni che interrompono la narrazione. Le sequenze musicali non danno, infatti, un forte contributo alla storia. Ciò che si costruisce attraverso le canzoni è principalmente il rapporto tra Joker e Harley, mentre per il resto, in molti casi, le scene musicali sembrano quasi distaccate dalla narrazione. La musica è il tramite per esprimere i sentimenti di due menti contorte.

Insomma, se non digerite i film in cui i personaggi iniziano a cantare da un momento all'altro, seppur mai in modo ingombrante, Joker: Folie à Deux potrebbe non essere il film ideale per voi. D'altronde però la presenza di Lady Gaga non è casuale. Il suo personaggio è presente maggiormente proprio nelle sequenze musical, in cui a dire il vero si divide equamente lo spazio con Joaquin Phoenix.

Le due star di Hollywood guidano un cast che vede i ritorni di Zazie Beetz e le aggiunte di Brendan Gleeson (Gli Spiriti dell'Isola), Jacob Lofland, Catherine Keener ed Harry Lawtey. Il regista e sceneggiatore del film è ancora una volta Todd Philips, che torna dietro la cabina di regia dopo il successo del primo film.

A questo punto conoscete tutte le informazioni necessarie per vedere Joker: Folie à Deux. Resta però un ultimo dettaglio: Joker: Folie à Deux è un bel film? Per saperlo potete leggere qui la nostra recensione, direttamente dall'ultimo festival di Venezia, dove il secondo capitolo della saga è stato presentato in anteprima mondiale.

Caricamento commenti...