Mostra del Cinema di Venezia 2024: tutti i vincitori

Gli ultimi 12 giorni della Mostra del Cinema di Venezia 2024 sono stati intrisi di grandi nomi e star, in netto contrasto rispetto all'edizione dell'anno scorso, segnata dallo sciopero SAG-AFTRA, che aveva impedito a molti attori di partecipare. Tra i grandi nomi passati dalla Mostra di quest'anno spiccano Michael Keaton, Jenna Ortega, Cate Blanchett, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Adrien Brody, Jude Law, Nicholas Hoult, George Clooney, Brad Pitt, Daniel Craig, Julianne Moore, Tilda Swinton, Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

I film più acclamati a Venezia 81

Tra i titoli più acclamati della Mostra del Cinema di Venezia 2024 troviamo Queer di Luca Guadagnino, con Daniel Craig; Maria, il biopic su Maria Callas diretto da Pablo Larrain, con Angelina Jolie e The Room Next Door di Pedro Almodovar, che ha ottenuto una standing ovation di ben 18 minuti alla sua anteprima. Nicole Kidman ha brillato in Babygirl di Halina Rejin, mentre The Brutalist di Brady Corbet ha portato Adrien Brody tra i papabili vincitori della Coppa Volpi.

Cinque anni fa, Joker di Todd Phillips si era aggiudicato il Leone d'Oro, segnando un momento indimenticabile nella storia del festival. Quest'anno, Phillips è tornato con il sequel Joker: Folie à Deux. Sebbene non abbia ottenuto lo stesso clamore del primo film, Joaquin Phoenix ha ricevuto ancora una volta ampi elogi per la sua interpretazione di Arthur Fleck.

Mostra del Cinema di Venezia 2024: la lista di tutti i vincitori

Leone d’Oro

The Room Next Door di Pedro Almodovar

Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria

Vermiglio di Maura Delpero

Leone d’Argento - Miglior Regia

The Brutalist di Brady Corbet

Premio Speciale della Giuria

April di Dea Kulumbegashvili

Miglior Sceneggiatura

I’m Still Here di Murilo Hauser e Heitor Lorega

Miglior Attrice

Nicole Kidman per Babygirl

Miglior Attore

Vincent Lindon per The Quiet Son

Premio Marcello Mastroianni al miglior giovane attore o attrice emergente

Paul Kircher per And Their Children After Them

Sezione Orizzonti:

Miglior Film

The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu

Miglior Regia

Sarah Friedland per Familiar Touch

Premio Speciale della Giuria

One of Those Days When Hemme Dies di Murat Firatoglu

Miglior Attrice

Kathleen Chalfant per Familiar Touch

Miglior Attore

Francesco Ghegi per Family

Miglior Sceneggiatura

Happy Holidays di Scandar Copti

Leone del Futuro – Premio Luigi De Laurentiis per un’opera prima

Familiar Touch di Sarah Friedland

Miglior Cortometraggio

Who Loves The Sun di Arshia Shakiba

Orizzonti Extra:

Premio del Pubblico

The Witness (Shahed)

Venezia Classici:

Miglior Film Restaurato

Ecce Bombo di Nanni Moretti

Miglior Documentario sul Cinema

Chain Reactions

Venezia Immersiva:

Premio alla realizzazione Venezia Immersiva

Impulse - Playing With Reality

Premio Speciale della Giuria Venezia Immersiva

Oto’s Planet

Gran Premio Venezia Immersiva

Ito Meikyū