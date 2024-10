Festa del Cinema di Roma 2024: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova edizione

Roma si prepara a vivere undici giorni all'insegna del cinema. Dal 16 al 27 ottobre , si terrà la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma , evento in cui verranno presentati e mostrati per la giuria e il pubblico oltre 100 film provenienti da 29 Paesi.

Tra le novità di quest'anno, l'omaggio a Marcello Mastroianni, all'Istituto Luce e tanto altro. Come sempre la presenza di star internazionali , incontri con gli autori e mostre contribuiranno a rendere la Festa un appuntamento imperdibile per cinefili e non solo.