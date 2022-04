Kingdom Hearts 4 è stato annunciato

Nel corso delle celebrazioni del ventesimo anniversario della serie, Square Enix e Disney hanno ufficialmente annunciato Kingdom Hearts 4. La rivelazione era già stata fatta a porte chiuse questa mattina, ma ora la notizia è stata resa nota anche al pubblico.

Dal trailer che è stato rilasciato possiamo ricavare poche, ma preziosi informazioni. Innazitutto pare che anche questa volta il protagonistà sarà Sora, ed è confermata la presenza di Strelitzia. Il video è ambientato in Quadratum, mondo ispirato alla reale Tokyo che già si era visto nel terzo capitolo. Il fimato mostra anche un piccolo scorcio di gameplay, nel quale Sora si ritrova a combattere contro un gigantesco heartless. Il sistema di combattimento pare essere del tutto similare a quello classico della saga. Alla fine del trailer vengono anche mostrati Paperino e Pippo, anche se non è chiaro se comporranno di nuovo il party di gioco.

Kingdom Hearts 4 inauguererà un nuovo corso della serie, chiamato “The Lost Master Act”. Al momento non abbiamo altre informazioni, né se alle redini del proggetto c’è (come probabile) Tetsuya Nomura, papà e director storico della serie. Inoltre, nel corso dell’evento è stato annunciato anche il titolo mobile Kingdom Hearts Missing Links, che riceverà una Closed Beta nel corso del 2022.