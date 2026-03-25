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The Housemaid, Kirsten Dunst entra nel cast del sequel con Sydeney Sweeney

Kirsten Dunst si aggiunge ufficialmente al cast del sequel di Una di famiglia – The Housemaid.

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Una di famiglia (2025)
Una di famiglia (2025)

Abbiamo aperto il 2026 con l'uscita di Una di Famiglia - The Housemaid, un thriller avvincente con protagoniste Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, tratto dal romanzo bestseller di Freida Mcfadden. Diretto da Paul Feige, stesso regista anche nel sequel dell'omonimo.

Dopo la conferma ufficiale sulla partenza dei lavori per il sequel, è appena arrivata un'altra notizia che farà gioire i fan del film di successo.

Kirsten Dunst nel sequel di The Housemaid

Ebbene sì, l'acclamatissima e amatissima attrice di Mary Jane nei film di Spiderman di Sam Raimi, nonché protagonista di Civil War diretto da Alex Garland, è entrata a far parte del cast del sequel di Una di Famiglia - The Housemaid.

Civil War (2024)

L'interprete sarà al fianco di Sydney Sweeney in una nuova, si presume, appassionante storia di un'altro periodo di vita di Millie.

Secondo Deadline, il ruolo assegnato a Dunst sarà quello di Wendy Garrick, che seguendo la trama del romanzo originale, è la signora della famiglia Garrick, per cui Millie presterà servizio dopo i Winchester.

I primi dettagli sul sequel

Il secondo film, anziché "The Housemaid 2", farà riferimento direttamente al libro "The Housemaid's Secret" da cui è tratto (come successo per il primo film): "Nella Casa dei segreti" sembra essere il titolo del sequel diretto.

Alla regia tornerà Paul Feig e la sceneggiatrice Rebecca Sonnenshine. Mentre nel cast è chiaramente certa la presenza di Sydney Sweeney che torna nei panni di Millie, ed insieme a lei tornerà anche Michele Morrone nel ruolo del giardiniere e tuttofare Enzo.

Amanda Seyfried in The Housemaid

La partecipazione di Amanda Seyfried rimane ancora incerta siccome il personaggio di Nina Winchester non è proprio protagonista nel secondo romanzo, ma si pensa ad un possibile cameo (magari anche per dei flashback).

Al momento tra i nuovi arrivati del cast c'è solo Kirsten Dunst, ma stiamo allerta per delle possibili future new-entry nel cast.