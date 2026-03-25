The Housemaid, Kirsten Dunst entra nel cast del sequel con Sydeney Sweeney

Abbiamo aperto il 2026 con l'uscita di Una di Famiglia - The Housemaid, un thriller avvincente con protagoniste Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, tratto dal romanzo bestseller di Freida Mcfadden. Diretto da Paul Feige, stesso regista anche nel sequel dell'omonimo.

Dopo la conferma ufficiale sulla partenza dei lavori per il sequel, è appena arrivata un'altra notizia che farà gioire i fan del film di successo.

Kirsten Dunst nel sequel di The Housemaid

Ebbene sì, l'acclamatissima e amatissima attrice di Mary Jane nei film di Spiderman di Sam Raimi, nonché protagonista di Civil War diretto da Alex Garland, è entrata a far parte del cast del sequel di Una di Famiglia - The Housemaid.

L'interprete sarà al fianco di Sydney Sweeney in una nuova, si presume, appassionante storia di un'altro periodo di vita di Millie.

Secondo Deadline, il ruolo assegnato a Dunst sarà quello di Wendy Garrick, che seguendo la trama del romanzo originale, è la signora della famiglia Garrick, per cui Millie presterà servizio dopo i Winchester.

I primi dettagli sul sequel

Il secondo film, anziché "The Housemaid 2", farà riferimento direttamente al libro "The Housemaid's Secret" da cui è tratto (come successo per il primo film): "Nella Casa dei segreti" sembra essere il titolo del sequel diretto.

Alla regia tornerà Paul Feig e la sceneggiatrice Rebecca Sonnenshine. Mentre nel cast è chiaramente certa la presenza di Sydney Sweeney che torna nei panni di Millie, ed insieme a lei tornerà anche Michele Morrone nel ruolo del giardiniere e tuttofare Enzo.

La partecipazione di Amanda Seyfried rimane ancora incerta siccome il personaggio di Nina Winchester non è proprio protagonista nel secondo romanzo, ma si pensa ad un possibile cameo (magari anche per dei flashback).

Al momento tra i nuovi arrivati del cast c'è solo Kirsten Dunst, ma stiamo allerta per delle possibili future new-entry nel cast.