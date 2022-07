Konami annuncia Super Bomberman R 2 per il 2023

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia il ritorno delle avventure dei Bomberman Brothers con un nuovo capitolo della saga: Super Bomberman R 2. Nel gioco saranno presenti anche le vecchie Battle Mode del precedente Super Bomberman R, tra cui Standard Battle Mode, Battle 64 e Grand Prix.

In questa nuova avventura i giocatori potranno sfidarsi in una nuova Battle Mode chiamata ”Castello”, in cui bisognerà costruire e difendere le proprie basi dai nemici, ma anche poterle condividere con il mondo. Gli otto fratelli Bomberman, accompagnati dal loro nuovo amico Ellon, dovranno difendere il mondo da una nuova minaccia che terrorizza l’universo. Ellon infatti giocherà un ruolo importante ai fini della storia, ma le caratteristiche del suo power-up per la modalità single player verranno annunciate in futuro.

Oltre ciò ci saranno anche le battaglie asimmetriche, in cui il giocatore dovrà competere contro altri 15 in una nuova Battle Mode attacco vs difesa. I giocatori nella squadra di difesa dovranno creare la mappa, per poi piazzarci diverse trappole per rallentare i giocatori in attacco intenti a superare la linea difensiva. Un ulteriore aiuto per la squadra di difesa sarà Ellon.

Il titolo offre una vasta varietà di terreni di gioco, in cui i giocatori potranno posizionare muri ed espedienti difensivi per creare nuovi livelli e condividerli online.

Super Bomberman R 2 sarà disponibile a partire dal 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.