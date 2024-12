Kraven – Il cacciatore: spiegazione del finale del film del SSU

La pellicola diretta da J. C. Chandor che arriva nelle sale dopo ben due anni e mezzo dalla fine delle riprese e vede come protagonista nel ruolo di Kraven l'attore britannico Aaron Taylor-Johnson, si conclude con un finale emblematico nel quale il protagonista, che ci viene mostrato sempre come un anti-eroe che tende a patteggiare dalla parte dei buoni nonostante sia un killer a tutti gli effetti, abbraccia a quel punto quella che dovrebbe essere la sua vera essenza ereditata da un padre che ha sempre rinnegato.