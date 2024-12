Chi è Kraven – Il cacciatore? Storia e origini del personaggio Marvel

Mercoledì 11 dicembre è arrivato nelle sale italiane Kraven - Il cacciatore, l'ultimo film in programma per adesso del Sony's Spider-Man Universe , che unisce e racconta le storie di alcuni dei nemici del noto e amato supereroe Marvel Comics , Spider-Man .

Tornato a New York e dopo aver effettuato il rituale, viene ingaggiato dal Camaleonte per catturare Spider-Man. Da quel momento si getta in un'ossessione: catturare l'Uomo Ragno che diventa la sua preda più ambita , una sfida che lo perseguiterà.

Dopo aver appreso qualcosa in più sulle origini di questo antieroe, non ci resta che andare in sala per scoprire come la pellicola Sony Picture diretta da J. C. Chandor ci racconterà la storia di Kraven.