Damien Chazelle: il prossimo film sarà un biopic con Leonardo DiCaprio?

Damien Chazelle potrebbe finalmente aver scelto il suo prossimo progetto. Secondo quanto riportato dal noto insider Daniel RPK, il regista di La La Land e Whiplash dovrebbe dirigere un biopic sullo stuntman Evel Knievel, scritto da William Monahan, sceneggiatore di The Departed.

Monahan non é l’unico reduce da The Departed ad essere coinvolto nel film. Sembra, infatti, che ad interpretare Knievel sarà Leonardo DiCaprio. L’attore premio Oscar era stato vicino a Chazelle in passato, quando avrebbe dovuto avere un ruolo in Babylon, prima di essere sostituito da Brad Pitt.

La notizia, se confermata ufficialmente, porrebbe quindi fine alla lunga ricerca del prossimo progetto del regista. Lo scorso autunno sembrava destinato a dirigere un film d'azione dal budget contenuto, ambientato in una prigione. Negli ultimi mesi si é addirittura parlato della possibilità che prendesse in mano le redini del prossimo 007. Tutte idee che sembrano per il momento accantonate, per fare spazio al biopic su Knievel.

Dopo il flop al botteghino di Babylon, Damien Chazelle ha probabilmente scelto l’opzione più facile da farsi finanziare. Una sceneggiatura che non porta la sua firma, con meno rischi rispetto alle sue sceneggiature originali e una grande star come DiCaprio in grado di dare automaticamente il via libera alla produzione, con la sua presenza nel cast. DiCaprio ha da poco terminato le riprese del prossimo film di Paul Thomas Thomas Anderson, in uscita ad agosto 2025. L'attore di Titanic avrebbe dovuto prendere parte ad un altro biopic, quello su Frank Sinatra di Martin Scorsese, che al momento è in fase di stallo.

Chi é Evel Knievel? Tutto sul protagonista del film di Damien Chazelle

Evel Knievel, all'anagrafe Robert Craig Knievel, non è stato un semplice stuntman, ma una vera e propria leggenda. Con oltre 75 salti in moto, volando da una rampa all'altra, Knievel ha segnato la storia per il mondo degli stunt. A bordo della sua Harley-Davidson XR-750 il nativo del Montana ha più volte sfidato la morte, arrendendosi solo ad una fibrosi polmonare nel 2007, all'età di 69 anni.

Evel Knievel protagonista del film di Damien Chazelle?

Quello di Damien Chazelle non sarebbe il primo film su di lui, visto che già nel 1971 George Hamilton ha interpretato Evel Knievel nell'omonimo biopic, rivelatosi ai tempi un discreto successo commerciale. Nel 1977 Knievel ha interpretato se stesso nell'action film Viva Knievel!, con Gene Kelly e un ricco cast di comprimari.

Knievel è stata una figura controversa, un performer amato e al centro di numerose campagne di marketing. Ma anche una personalità particolare, come dimostra un episodio risalente al 1977, in cui Knievel ha attaccato con una mazza da baseball l'allora vice presidente della 20th Century Fox, colpevole di averlo descritto in un libro come "una persona immorale".