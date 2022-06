La Casa di Carta: Corea, ecco il nuovo trailer ufficiale

Il remake coreano della serie cult spagnola e una delle serie di punta di Netflix, La Casa di Carta: Corea, approderà sulla piattaforma il prossimo 24 giugno. La serie avrà un compito decisamente complesso, quello di risollevare il franchise originale e di portarlo avanti in modo da soddisfare sia i vecchi che i nuovi eventuali fan. Aspettando di capire se lo show sarà in grado di rispettare le alte aspettative del pubblico, è possibile guardare più nel dettaglio i personaggi e le premesse dello show nel nuovo trailer ufficiale.

Il trailer rilasciato da Netflix ci mostra la banda pronta all’azione e intenta a rapinare la zecca coreana. Difatti, come si legge nella sinossi ufficiale: Un gruppo di criminali guidato da un personaggio che si fa chiamare Il Professore proverà a compiere la più grande rapina che la Corea abbia mai visto.

Il cast de La Casa di Carta: Corea è composto da Park Hae-soo, protagonista del successo targato Netflix di Squid Game, Yoo Ji-tae, presente fra i protagonisti di Old Boy, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong, Kim Ji-hoon, Jang Yoon-ju, presentatrice di Korea’s Next Top Model, Lee Hyun-woo, Kim Ji-hun e Lee Kyu-ho. Stando alle informazioni disponibili fino ad adesso, la serie coreana sembra impostata come un vero e proprio remake. Non è escluso che con La Casa di Carta: Corea si potrebbe dare inizio a diverse versioni dello show anche in altre parti del mondo, allargando le prospettive del franchise.