Lady oscar: un lungometraggio in arrivo

Una storia ambientata negli ultimi anni dell’ancien régime, che narra di un padre desideroso di avere un figlio maschio, ma a cui nacque una bambina. A quel punto, lui decise di crescerla come un ragazzo e di insegnarle a combattere. Grazie a questo lei diventerà comandante della guardia reale francese. Coloro nati tra gli anni 70 e 90 avranno un déjà-vu leggendo questa descrizione. Ebbene si, stiamo parlando proprio di Lady Oscar, celebre personaggio protagonista del Manga creato da Riyoko Ikeda. Versailles no Bara, ossia Le rose di Versailles fu poi trasposto in un anime, prodotto nel 1979, composto da 40 episodi diretti da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki.

La serie di Manga, ma soprattutto di Anime che negli anni novanta ha fatto compagnia a molti di noi durante i pomeriggi davanti alla tv, è giunta al suo cinquantesimo anniversario e per celebrarlo, i creatori di Lady Oscar, hanno deciso di omaggiarla con la realizzazione di un lungometraggio animato. Questo sarà decisamente un tuffo nel passato per tutti coloro che sono cresciuti con i personaggi della serie. Al momento, non sono molti i dettagli noti del progetto, ma sono stati rilasciati un teaser trailer ed un poster promozionale.

Per completare il tuffo nella nostalgia ci sarebbe bisogno, ancora una volta, della leggendaria Cristina D’Avena per le canzoni in lingua italiana. Attendiamo quindi, come voi, ulteriori aggiornamenti, ma nel frattempo vi lasciamo di seguito il teaser trailer del prossimo lungometraggio su Lady Oscar.