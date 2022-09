Babylon: online il trailer del film con brad pitt e margot robbie

Il regista premio Oscar Damien Chazelle, autore di film dal grandissimo successo come Whiplash e La La Land, è pronto a stupire ancora con Babylon, ed il primo atteso trailer sembrerebbe confermarlo.

Chazelle ci riporta agli albori di una Hollywood appena nata, in crescita vertiginosa ed ai tempi del cinema muto, facendoci vivere il passaggio al cinema “parlato” attraverso il suono sincronizzato. Se non si fosse capito, siamo negli anni ’20. La pellicola vede come suoi protagonisti Brad Pitt e Margot Robbie, il primo interpreta una star di film muti, la seconda è un’icona di quegli anni. Il film ruota intorno all’ascesa ed alla decadenza di un periodo storico leggendario per la storia del cinema attraverso la rappresentazione della sfrenata e vivace Hollywood di un tempo.

Oltre alle due popolari personalità sopra citate, il cast è semplicemente stellare ed è composto da altri nomi come Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a gennaio 2023, distribuito da Eagle Pictures.