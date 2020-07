ASUS ROG Falchion 65%: anche Asus si fa piccola

A pochi giorni dal lancio della nuova Razer Huntsman Mini, ecco che Asus mostra il suo nuovo gioiellino, la ROG Falchion.

Quest’ultima si differenzia però dalla Huntsman Mini in quanto ha le frecce direzionali, anche se le misure restano davvero molto contenute.

La Asus, con la sua linea Rog (Republic Of Gamers) fondata nel 2006, si è subito assicurata un posto tra le aziende leader nel settore del gaming, producendo non solo periferiche, ma anche componenti hardware tra i migliori del settore.

La ROG Falchion è solo una delle tante periferiche annunciate da Asus in questo periodo.

Teaser presente sul canale Youtube di Asus ROG

La ASUS ROG Falchion, presentata durante la diretta streaming di Asus del 22 Luglio 2020, è la più piccola tastiera da gaming che l’azienda di Taiwan abbia mai prodotto. Il prodotto è presentato come una tastiera da 68 tasti (classificata quindi come modello 65%), che includono frecce e tasti per la navigazione. A lato della scocca, sul fianco sinistro in alto, è presente un pannello touch personalizzabile.

Gli switch sono meccanici e targati Cherry MX, ma non sono state ancora rese note le tipologie disponibili. Inoltre il tutto è accompagnato da led RGB Aura Sync, che permette di sincronizzare l’illuminazione con gli altri prodotti che hanno lo stesso sistema in dotazione, come altre periferiche, ma anche schede madri e schede grafiche. I colori sono personalizzabili per ogni singolo tasto.

La ASUS ROG Falchion è una tastiera da gaming wireless 2,4 GHz. Questo potrebbe far storcere il naso a chi preferisce il caro vecchio cavo, ma Asus garantisce un 1ms di risposta (il più basso tempo di latenza possibile) e 400 ore di autonomia con una singola carica (con illuminazione spenta). Inoltre, nella confezione, troveremo anche una cover case, utile nel caso in cui dovessimo trasportare la nostra tastiera.

Sicuramente si prospetta una sfida all’ultimo switch tra la Asus Rog Falchion e la Razer Huntsman Mini. Due prodotti di due aziende leader nel mondo del gaming, entrambe con il solido obiettivo di soddisfare il più possibile le aspettative dei giocatori.

Il prezzo non è ancora stato reso noto dall’azienda taiwanese, così come la data di lancio. Quindi non ci resta che aspettare.

Voi cosa ne pensate? Vi piace questo formato di tastiera o la preferite più grande?

Caratteristiche Tecniche

Tastiera Wireless 2,4 GHz con 1ms di risposta

Tasti meccanici Cherry MX

Pannello touch interattivo per la personalizzazione dei tasti

Illuminazione RGB Aura Sync

Durata di un ciclo di batteria di 400 ore (con RGB non attivo)

