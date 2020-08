Razer ha annunciato i giorni scorsi le nuove Razer BlackShark V2, le cuffie definitive per gli esport. Con i nuovissimi driver da 50 mm Razer™ TriForce Titanium, il Razer™ HyperClear Cardioid Mic dotato di scheda audio USB, la cancellazione passiva del rumore avanzata e i profili di gioco di THX® Spatial Audio, al loro debutto, le BlackShark V2 sono la nuova punta di diamante delle cuffie gaming multipiattaforma e cablate – progettate e testate in collaborazione con alcuni dei migliori atleti di esport del mondo.

Negli esport, la chiarezza del suono e della comunicazione è tutto. Essere in grado di sentire il minimo segnale audio e comunicare in modo chiaro con i compagni di squadra fa la differenza tra la gloria della vittoria o l’essere una nota a piè di pagina nell’elenco dei partecipanti di un torneo. Per le Razer BlackShark V2, Razer ha sviluppato un nuovissimo driver audio da 50 mm che, insieme al nuovo microfono personalizzato e ai padiglioni auricolari con cancellazione passiva del rumore di qualità superiore, crea la triplice minaccia definitiva per gli avversari – suoni e comunicazione chiari con il minimo rumore esterno – una combinazione audio letale.

Collaborando con diversi atleti professionisti, abbiamo identificato le aree principali in cui era necessario operare per migliorare le cuffie dedicate agli esport: audio posizionale, chiarezza delle comunicazioni e cancellazione del rumore. Concentrandoci su questi tre aspetti e implementando le soluzioni nelle BlackShark V2, abbiamo realizzato delle cuffie formidabili. E con l’aggiunta dei nuovi profili di gioco di THX, abbiamo reso il formidabile imbattibile. Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer

Driver calibrati per eccellere negli esport

Le Razer BlackShark V2 sono dotate di un nuovissimo driver brevettato da 50 mm, il Razer TriForce Titanium. Utilizzando diaframmi rivestiti in titanio, con un design proprietario all’avanguardia, i driver TriForce Titanium separano le frequenze audio e consentono la sintonizzazione individuale delle gamme alte, medie e basse, con il risultato di ottenere alti più chiari, una gamma media ricca e bassi potenti.

Complementare ai driver TriForce è il THX Spatial Audio – una soluzione di audio posizionale avanzato per una precisione millimetrica e un suono in-game realistico e coinvolgente, compatibile con le sorgenti stereo, 5.1 e 7.1. Gli avanzati algoritmi spaziali e la tecnologia di modellazione del mondo di THX, combinati con opzioni di personalizzazione senza precedenti, offrono un paesaggio sonoro a 360 gradi calibrato sulle orecchie di ogni gamer. Il THX Spatial Audio rende facile e naturale localizzare i nemici, evitare proiettili e rilevare le minacce nelle vicinanze, dando ai giocatori e agli atleti un vantaggio sproporzionato.

Chiama gli spari senza interferenze

Comunicazioni chiare nella foga della battaglia sono la chiave per la vittoria, così per le BlackShark V2, Razer ha sviluppato il microfono cardioide HyperClear con scheda audio USB. Ottimizzato per garantire un’area di acquisizione vocale più focalizzata, elimina i suoni provenienti dal retro e dai lati per il massimo della chiarezza. Il design aperto dell’alloggiamento del microfono rimovibile garantisce un’interferenza minima per una acquisizione e riproduzione della voce ancora più accurate.

La scheda audio USB addizionale offre controlli avanzati per un’ulteriore ottimizzazione. Con caratteristiche quali Mic Boost, Voice Gate, normalizzazione del volume, equalizzatore del microfono e riduzione del rumore ambientale, i gamer possono personalizzare il proprio output vocale per ridurre al minimo i suoni circostanti che interferiscono con le comunicazioni di squadra.

Riduci il rumore, aumenta il comfort

Nel corso del torneo, a casa, in una LAN o sul palco principale della finalissima, i rumori dall’esterno possono rappresentare una notevole distrazione. L’audio degli altri giocatori e dell’ambiente di gioco può passare in secondo piano quando i suoni della vita reale si insinuano nelle cuffie. Le proprietà di cancellazione passiva del rumore delle BlackShark V2 sono dovute al design “a tutto orecchio” dei padiglioni auricolari ovali, circondati da un cuscinetto in memory foam rivestito in similpelle. Questo permette di isolare perfettamente la testa di chi indossa le cuffie, riducendo al minimo i suoni esterni.

Utilizzando uno strato in memory foam ultra-morbido e traspirante, i cuscinetti auricolari riducono al minimo l’accumulo di calore e favoriscono la traspirazione per il massimo del comfort anche in lunghe e intense sessioni di gioco. Un archetto imbottito su una leggera struttura in acciaio inossidabile assicura un design flessibile ed estremamente resistente con un peso di soli 262 grammi.

Provate e testate dai professionisti

Il Team Razer, la divisione di esport di Razer, collabora con molti dei migliori team e atleti del mondo per sviluppare nuove periferiche ad alte prestazioni, pensate per il gaming competitivo. Fin dall’inizio della creazione delle BlackShark V2, il Team Razer ha coinvolto diversi atleti per testare le cuffie e, anche grazie al loro feedback, è stato possibile ottimizzare design e funzionalità.

“Abbiamo testato il prototipo delle Razer BlackShark V2 e ci siamo subito convinti dei vantaggi che offrono”, afferma Tal “Fly” Aizik di Evil Geniuses. “Usandole in numerose sessioni di allenamento, si sono rivelate comode, e la qualità del suono sia del gioco che del microfono è eccellente – mi hanno davvero permesso di restare concentrato”.

Le Razer BlackShark V2 sono solo uno dei tanti prodotti progettati utilizzando il feedback degli atleti di esport in fase di sviluppo. Grazie all’ascolto e all’implementazione dei loro suggerimenti nei nuovi prodotti, Razer si è affermata come leader di mercato nelle periferiche gaming di livello professionale.

THX Game Profiles per un’esperienza ancora più coinvolgente

Facendo il proprio debutto il 6 agosto, i THX Game Profiles rendono ancora più avvincente l’esperienza di gioco. Con profili specifici, personalizzati e certificati dagli sviluppatori di titoli famosi, i THX Game Profiles permettono ai giocatori di godersi l’audio dei loro giochi come è stato realmente pensato, offrendo un’esperienza realistica e coinvolgente.

I THX Game Profile dispongono di due modalità distinte: THX Environmental Mode per un suono realistico e l’esperienza più immersiva o THX Competitive Mode, con maggiore enfasi su percezione spaziale e direzionale, per una localizzazione più rapida e precisa dei nemici.

I THX Game Profile supportano attualmente 18 tra i titoli multiplayer e competitivi più popolari, tra cui Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare, e altri – con diversi titoli in arrivo nei prossimi mesi. Collaborando direttamente con i game designer, Razer sta usando THX Game Profile per consentire agli sviluppatori di creare in anticipo le specifiche personalizzate delle stanze e degli ambienti, dai corridoi che rimbombano ai grandi spazi all’aperto. Se a ciò si aggiunge la personalizzazione dell’utente disponibile tramite la tecnologia THX Spatial Audio, i gamer potranno davvero configurare il suono del gioco alla perfezione.

Compatibilità multipiattaforma e prezzo.

Grazie al jack audio da 3,5 mm, le Razer BlackShark V2 sono compatibili con qualsiasi dispositivo dotato di questa tipologia di connessione, compresi PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e molti dispositivi mobile. La scheda audio USB supplementare è compatibile solo con i PC Windows 10. Vi ricordiamo che le nuove Razer BlackShark V2 saranno disponibili all’acquisto, a partire dal prossimo 6 agosto, al prezzo di 109,99€.

