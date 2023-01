Riot Games dimostra ancora una volta di voler il meglio per i suoi fan. Stando a quanto riportato, una nuova modalità di gioco sarebbe presto introdotta nell’universo di League of Legends, potendo addirittura arrivare entro quest’estate. La modalità introdurrebbe deathmatch in squadre da 4, ciascuna composta da 2 giocatori. L’introduzione di una nuova modalità di gioco (di cui ancora non conosciamo il nome) sarebbe la risposta di Riot per combattere i feedback negativi dei fan ed arricchire l’esperienza di gioco.

Da martedì, Riot Games è sotto le luci dei riflettori per aver rilasciato un filmato poco brillante della stagione 2023 di League of Legends: The Brink of Infinity.

I fan di tutto il mondo, nonché grandi youtuber, hanno espresso il loro disappunto e la loro delusione nei confronti di Riot, la quale a detta dei giocatori non sembrerebbe investire abbastanza per succose novità nel gioco.

Il team alla guida di League of Legends avrebbe quindi rilasciato un video su Twitter, contenente le loro pubbliche scuse e la promessa ai fan di aggiornamenti futuri sui progetti che Riot ha in cantiere. Jeremy Lee (Executive Producer) afferma nel video che Riot Games stava gradualmente reintroducendo le modalità di gioco in team, ma ammette che questa non era una priorità.

Andrei Van Roon (Head di League Studio) invece parla ai fan di cambiamenti quali miglioramento nella comunicazione e l’introduzione di nuove game mode come mezzo per la compagnia per migliorare e ristabilire il rapporto di fiducia con i suoi giocatori.

Per quanto riguarda questa famigerata nuova modalità di gioco invece, i dettagli a nostra disposizione sono ancora pochi. Sappiamo che la modalità metterebbe quattro squadre da due giocatori l’una contro l’altra in “una serie di round deathmatch”, consentendo ai giocatori di salire di livello e acquistare oggetti tra i vari round.