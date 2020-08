Legends of Runeterra: La chiamata della montagna

La chiamata della montagna è la nuova espansione di Legends of Runeterra, disponibile su PC, IOS e Android a partire da oggi 26 agosto.

La chiamata della montagna segna l’inizio del nuovo programma di pubblicazione bimestrale delle carte di Legends of Runeterra, e prevede un set da tre espansioni che esplora la nuova regione di Targon. Oltre a questa, la prima parte comprende 89 carte collezionabili, tra cui 7 campioni, a cui vanno ad aggiungersi nuove funzionalità e contenuti di gioco.

Le due espansioni successive arriveranno a ottobre e dicembre, e ciascuna includerà 40 carte e 3 campioni. Con la pubblicazione della terza espansione e la chiusura del set La chiamata della montagna, tutte le regioni (Targon compreso) avranno ricevuto un pari numero di campioni e una quantità di altre carte quasi identica.

Nuova regione: Targon

Su questa imponente montagna, esseri cosmici prestano la loro forza ai mortali. Draghi astrali si librano oltre il cielo. Tribù di devoti giurano fedeltà al sole e alla luna.

Giocare col Targon vi permetterà di elevare le vostre unità verso nuove altezze. Si vince raggiungendo l’apice del potere e affrontando i nemici con una forza sbalorditiva. Allineatevi con il Celestiale e le stelle decreteranno la vostra vittoria.

“La chiamata della montagna è un’ottima opportunità per esplorare nuove aree dell’universo di LoL e un enorme aggiornamento al gameplay di LoR, che dona ai giocatori ancora più opzioni per scoprire un mondo di strategie in continua evoluzione che lottano per prevalere le une sulle altre”

“Ci auguriamo che tutti apprezzeranno il loro primo viaggio a Targon, dove troveranno mazzi inediti e nuovi modi per rinnovare quelli passati.”

responsabile del set Shawn Main