Mafia Definitive Edition – 18 anni dopo

La serie di giochi Mafia perderà mai il suo appeal? È molto difficile, e non solo grazie al fatto che la serie sta per tornare nella sua interezza grazie alla Mafia Trilogy, che si completerà una volta che Mafia Definitive Edition verrà rilasciato.

Se ci pensiamo un attimo, il primissimo capitolo della serie è stato rilasciato ben diciotto anni fa, e molti hanno ancora interesse nel giocarlo. Eppure, gli sviluppatori al lavoro hanno voluto rendere chiaro il loro desiderio di separare il “vecchio” dal “nuovo”.

Dopo Mafia 3, abbiamo voluto fare qualcosa di più con la serie, ma un progetto più piccolo per chiudere le cose su questa generazione. Abbiamo tanti titoli in sviluppo – il che è tutto ciò che posso dire a riguardo – ma questo è quello che vogliamo fare ora.

Queste sono state le parole del game director di Mafia Definitive Edition, Alex Cox. Ma non solo, ha poi dichiarato:

Poi abbiamo avuto l’idea di questa Mafia Trilogy. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello per i giocatori potessero giocare tutti i giochi di Mafia che abbiamo rilasciato, a prescindere dalla piattaforma. Questa è stata la nostra chance di fare un passo indietro e tracciare una linea sulla sabbia, rendendo definitivo ciò che abbiamo fatto.

Mafia Definitive Edition: come si resuscita un gioco ucciso dal tempo?

Come anche Alex Cox ha detto “il 2002 è tanto tempo fa”, quindi si è difficile pensare a un ritorno come semplice remastered del titolo che vede protagonista Tommy Angelo. Infatti, se per Mafia 2 (rilasciato nel 2010), una remastered era possibile, per un titolo di diciotto anni fa, questo non è possibile.

Abbiamo valutato tutte le possibilità, ma niente poteva essere fatto. È un titolo troppo vecchio. L’industria è andata avanti col tempo, ma [Mafia 1] può ancora dare qualcosa di importante. Quindi non potevamo semplicemente migliorare le texture e mettere qualche poligono in più a protagonisti, non sarebbe stato giusto.

Se Hangar 13 volesse davvero ricreare il vero Mafia Definitive Edition, dovrebbe riprendere in mano l’originale, rigiocarlo e poi cercare di ricreare il feeling.

Sicuramente, può sembrare sciocco dire qualcosa del genere, ma in un certo senso, dovrebbe essere una sorta di rito di passaggio. Non sai dove arrivi se non sai da dove vieni, no? Gli sviluppatori sono daccordo con questo procedimento, infatti.

Se stai lavorando sul gameplay e stai cercando di ricreare l’esperienza, devi giocare il gioco. E no, non giochi la versione PlayStation 2 o Xbox, dato che non sono il target che abbiamo in mento. Ma non solo, non erano dei porting ben realizzati. Ma se invece trattassimo questa “edizione definitiva” come se fosse un titolo vecchio, i giocatori di oggi non lo giocherebbero per via dello schema di comandi diversi.

Infatti, pare che Mafia Definitive Edition avrà un sistema di coperture molto simile a Mafia 3, così che i giocatori possano sentirsi “un po’ a casa”. Inoltre, non sarebbe il primo gioco a utilizzare questo sistema.

Anzi, per quanto riguarda il gaming moderno, sono tantissimi i titoli in terza persona che sfruttano il sistema di coperture. Chissà se sarà anche crudo e violento come il “predecessore”.

Inoltre, il game director del titolo spera di riuscire a ricreare l’atmosfera della città del primo capitolo, Lost Heaven, e per farlo bisogna creare delle missioni ad-hoc. Sì, le missioni non saranno identiche, ma alcune saranno leggermente modificate, così come alcuni eventi.

La sceneggiatura del titolo è stata, infatti, scritta e guidata da Hayden Blackman, che userà lo script originale che fu scritto da Daniel Vávra, sceneggiatore ceco, script che poi è stato tradotto in inglese. Questo significa che Mafia Definitive Edition non sarà una riproduzione 1:1 del titolo originale.

La filosofia utilizzata da Hangar 13 è infatti quella di espandere gli elementi chiave del titolo e aggiungere profondità, così da rendere ancora più reale il mondo di gioco.

Quindi, possiamo aspettarci una ri-creazione di Mafia, che ha alla base e come core l’originale Mafia. E noi non possiamo fare altro che aspettare la sua uscita, che avverrà il 25 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.