Fiamme Oscure: la nuova espansione Pokémon è disponibile dal 14 agosto

Dopo il notevole successo riscosso dall’uscita dell’espansione Pokémon, Fragore Ribelle, dal 14 agosto (in tutte le edicole e rivenditori autorizzati) è disponibile l’ultima espansione Pokémon della serie Spada e Scudo, Fiamme Oscure. Un’espansione che aggiunge numerose carte (sia al gioco di carte fisico che al gioco di carte online). Di seguito la descrizione ufficiale che la The Pokémon Company ha attribuito al nuovo pack:

Tutto d’un tratto, la notte oscura risplende, brucia e sfavilla in modo accecante non appena il Pokémon leggendario Eternatus si manifesta come Pokémon-V insieme a Centiskorch-V, Mew-V, Slowbro di Galar-V e tanti altri. Ti aspettano anche dei maestosi Pokémon-VMAX nella loro forma Gigamax, tra cui Charizard-VMAX, Grimmsnarl-VMAX e Butterfree-VMAX! Accendi gli animi con l’espansione Spada e Scudo – Fiamme Oscure del GCC Pokémon!

Quali e quante carte aggiunge Fiamme Oscure?

Grazie a questa nuova espansione:

più di 185 carte potranno essere aggiunte nella nostra collezione

queste carte contengono tantissimi Pokémon appena scoperti nella regione di Galar

ben 14 potenti Pokémon-V e 7 giganteschi Pokémon-VMAX;

più di 15 carte Allenatore e 3 nuove carte Energia Speciale.

L’elenco completo delle carte lo trovate cliccando qua.

Analisi delle carte

Analizzando le carte da un punto di vista artistico, bisogna ammettere che il lavoro che c’è stato dietro alcuni pezzi è a dir poco mozzafiato. Come sempre gli illustratori Pokémon sono riusciti a superare loro stessi a livello di artwork; partendo dalle carte comuni per arrivare fino alle carte ultra rare, sono molti gli elementi che dovrebbero essere fondamentali all’interno di ogni collezione.

Analizzandone invece la rarità delle carte, secondo alcune fonti, sembrerebbe che in questa espansione sia più semplice ottenere delle fuoriserie grazie ad un “pool percentage” leggermente più alto. A seguito di un test eseguito su 10 bustine campione il pool è stato il seguente:

1 Fuoriserie

2 Pokémon-V

3 Pokémon Holo (tutti e 3 rari)

10 Pokémon rari

Che sia stata solo fortuna? A questa domanda potrete rispondervi da soli semplicemente provando! Questa espansione merita moltissimo e alcune carte (che potete vedere cliccando qua) meritano davvero di entrare nei raccoglitori di tutti voi allenatori.

Quali set sono stati aggiunti?

Fiamme Oscure non aggiunge soltanto carte all’interno delle nostre collezioni, grazie ad essa infatti sono stati aggiunti (come avviene con l’uscita di tutte le espansioni) dei nuovi mazzi tematici, nuovi artwork delle buste Pokémon, nuovi set allenatore e un nuovo espositore:

Mazzi tematici

Mazzo tematico Darmanitan

Mazzo tematico Sirfetchd

Set Allenatore Fuoriclasse



Set allenatore Fuoriclasse – Fiamme Oscure

Booster singole e doppie

Bustina singola – Fiamme Oscure

Confezione doppia bustina – Fiamme Oscure

Espositore Bustine

Espositore Bustine – Fiamme oscure

Come tenere la propria collezione sotto controllo

Per poter avere sempre a portata di mano la propria collezione, Pokèmon ha sviluppato un’applicazione (chiamata CardDex) del gioco di Carte Collezionabili, disponibile sia per Android che per iOS. L’applicazione è aggiornata costantemente proprio per consentire ad ogni allenatore di avere tutte le ultime espansioni a portata di mano; inoltre, grazie alla fotocamera, sarà possibile acquisire una scansione della propria carta fisica e salvarla nella propria collezione.

Strategie che consiglia Pokémon

Nuove carte significa nuove regole per partite e tornei. Per questo Pokémon, come sempre, viene incontro ad ogni giocatore fornendogli alcuni suggerimenti riguardanti possibili mazzi o possibili combo da eseguire con le carte. Di seguito verranno forniti tre suggerimenti ufficiali:

Eternatus-VMAX e Crobat-V

L’attacco Finale Spaventoso di Eternatus-VMAX infligge 30 danni per ogni tuo Pokémon ombra in gioco. Fai scendere in campo Crobat-V, che è un Pokémon ombra , e utilizza la sua abilità Risorsa Oscura per pescare più carte e magari trovare altri Pokémon ombra da giocare.

Festa da matti

Bunnelby, Dedenne, Polteageist e Mr. Rime di Galar ricordano il vecchio mazzo Marcia Notturna della serie XY e dispongono tutti dell’attacco Festa di Matti che infligge 20 danni per ogni Pokémon nella tua pila degli scarti che ha questo attacco. Scarta più carte possibili per appioppare danni seri!

Rose e Rose Tower

Rose ti fa assegnare due carte Energia base a uno dei tuoi Pokémon-VMAX dalla tua pila degli scarti, a patto di scartare tutte le carte che hai in mano. Ma con la carta Stadio Rose Tower puoi pescare tre carte e rimpinguare la tua mano!

Come già detto in precedenza, dal 14 agosto, in ogni rivenditore autorizzato, è possibile acquistare l’espansione Pokémon – Fiamme Oscure quindi…”Gotta Catch ‘Em All!” Il noto brand non smette mai di stupirci e infatti ha già annunciato l’uscita della prossima espansione Pokémon, Destini Futuri, che sarà disponibile dal mese di settembre.