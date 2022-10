L’integrazione di Discord su Playstation 5 è in arrivo

Indice dei contenuti Discord su Playstation 5 finalmente all'orizzonte?

Dopo la dichiarazione a maggio 2021 da parte del CEO di PlayStation Jim Ryan, sembrava che l’integrazione di Discord, con annessa chat vocale, avvenisse all’inizio di quest’anno. Da allora, Sony è stata molta silenziosa a riguardo e ad ora siamo ben oltre la scadenza impostata prematuramente dall’amministratore delegato del colosso giapponese.

Discord su Playstation 5 finalmente all’orizzonte?

In questi giorni però sembrerebbe che le acque si stiano iniziando a muovere e che l’integrazione della piattaforma americana di Voice Over IP e messaggistica istantanea sia alle porte. Come riportato dalla testata Insider Gaming, sembra proprio che la chat vocale sarà resa disponibile sulla piattaforma Sony a partire da marzo 2023.

Il sempre al corrente Tom Henderson ha dichiarato tramite un post su Twitter che l’integrazione di Discord avverrà l’8 marzo 2023 assieme al firmware 7.00, seppur al momento non ci siano dichiarazione ufficiali da parte di Sony.

Ulteriori indizi sono stati avvistati direttamente sull’app di Discord, dove possiamo notare l’aggiunta delle console PlayStation, ciò confermerebbe una prossima e vicina integrazione della chat anche su console. Una cosa che salta all’occhio dallo screen è che queste funzioni saranno integrate solo su console PS5, mentre su PS4 resta la semplice integrazione che consente di mostrare ai nostri contatti i giochi a cui stiamo giocando.

Nel frattempo, mentre attendiamo conferme ufficiali da parte di Sony, vi terremo informati nel corso dei prossimi mesi per ulteriori aggiornamenti.