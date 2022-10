Sable: ecco quando uscirà su playstation 5

Indice dei contenuti Che cos'è Sable?

Sable, il titolo d’avventura open world di Shedworks e Raw Fury uscito oltre un anno fa su Pc e Xbox, sarà presto disponibile per i giocatori Playstation 5. La data d’uscita è fissata per il 29 novembre 2022.

La versione per Playstation 5 conterrà: un nuovo minigioco di pesca, la possibilità di esporre la propria collezione di pesci e insetti nel Vivarium e una nuova maschera da pescatore da poter indossare. Inoltre supporterà anche il feedback aptico del DualSense, consentendo ai giocatori di sentire le dune di sabbia mentre attraversano il mondo di Sable. Qui di seguito trovate il trailer d’annuncio per la versione Playstation 5.

Che cos’è Sable?

E’ un gioco in cel shading realizzato da Shedworks, che vede come protagonista Sable, una giovane ragazza che intraprende un viaggio alla ricerca di una maschera adatta per compiere il rito di passaggio del suo clan nomade. Durante la sua avventura, imbattendosi in altri nomadi ed esplorando un mondo di vasti deserti e panorami ipnotizzanti intrinsechi di antiche meraviglie e resti di astronavi, porterà alla luce misteri a lungo dimenticati, e scoprirà chi è davvero.

Il titolo contiene diversi enigmi e offre una grande possibilità di personalizzazione, cosa che si estende anche all’hoverbike della ragazza, il veicolo con il quale potrete spostarvi nel mondo di gioco. Man mano che si avanzerà nell’avventura, si potranno infatti trovare o guadagnare nuovi pezzi da aggiungervi, in modo da renderlo sempre più potente e utile alla propria esplorazione.

Il vero pezzo forte di Sable è però il suo stile grafico unico, che in aggiunta alla colonna sonora originale di Japanese Breakfast, permette di lasciarsi avvolgere nell’atmosfera e di immergersi a pieno nel mondo creato dal team indipendente.

In attesa che i possessori di Playstation 5 possano tuffarsi nel mondo di Sable, ricordiamo che il 9 novembre uscirà in esclusiva sulle console Sony, l’attesissimo God of War Ragnarok.