Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile da pochissimi giorni e dai primi dati di vendita sembra sempre più probabile un successo commerciale simile al primo remake di Modern Warfare per l’opera di Activision. Sono quindi tantissimi i giocatori di tutto il mondo che stanno cercando le migliori classi di armi da poter padroneggiare nel Multiplayer.

Con questa guida vogliamo provare ad aiutare moltissimi giocatori a trovare l’arma perfetta per loro, senza dover passare moltissime ore a provare tutte le svariate armi presenti nel gioco. Nonostante il numero di armi non sia per nulla limitato, attualmente le classi più usate non sono tantissime e le armi che ne fanno parte sono principalmente M4, Lanchamn Sub, FSS Hurricane e poche altre.

M4: un’arma per dominarli tutti

Come ormai da parecchi anni, l’M4 è tra le armi più amate dai giocatori e sembrerebbe essere lo stesso anche in Call of Duty: Modern Warfare 2.

Opzione 1: Canna Tempus HIGHTOWER 20mm ECHOLINE GS X Cronen Mini Red Dot Saxin ZX VX verticale

Opzione 2: Forge-TAC Castle Comp Canna Tempus HIGHTOWER 20mm laser da 4 MW Demo Fade Pro Stock Impugnatura XTEN

Opzione 3: Caricatore 45 Colpi Canna Tempus HIGHTOWER 20mm Echoline GS X Impugnatura Phantom Demo Fade PRO



Lanchman Sub: scontri ravvicinati, non vi temo

Nonostante il nome, ci troviamo di fronte al classico MP5 di altri Call of Duty e, come succede spesso, è una delle armi più potenti per scontri ravvicinati.

Opzione 1: FTAC M Sub 12 XTEN RR 40 LACHMANN TCG 10 LM Mod Impugnatura Mercenario

Opzione 2: FTAC M-Sub 12″ SA Schalldampfer 99 50 colpi tamburo Presa LM Cronus FSS Sharkfin 90



FSS Hurricane: vicini o lontani, comunque non mi sfuggite

FSS Hurricane a detta di moltissimi giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 sembrerebbe essere tra le armi più potenti del gioco, che necessita però di essere livellata abbastanza per sopperire al suo grande rinculo.

Opzione 1: Demo Quicksilver Stock laser da 4MW Phantom Grip FSS-X7 Barrell VX Pineapple Vert 6

Opzione 2: XTEN Black Kite FSS Cannonade 16″ FTAC Ripper 56 Sakin ZX Grip Cronen Mini Red Dot



Altre classi popolari in Call of Duty: Modern Warfare 2

Le precedenti sono tra le armi più usate attualmente, ma in Call of Duty: Modern Warfare 2 sono presenti molte altre classi interessanti che stanno ricevendo feedback positivi dal pubblico.

M16: Caricatore 45 Colpi Carabina Ricoperta 14mm Komodo Pesante SZ SR0 7 VX Verticale

Lanchman 556: Echoline GS-X Lach-12 Barrel LMK64 Grip Lachmann S76 Factory Stock Schlager PEQ Box IV

FTAC RECON: Caricatore 15 Colpi FTAC Reaper Kazan Holo Impugnatura XTEN FTAC Tiger

TAQ 46: Cronen Mini Red Dot FSS Combat Grip Schlager PEQ Box IV 14.5″ Tundra Pro Barrel 5.56 High Velocity



Vi ricordiamo che questa guida è basata sui primi feedback dei giocatori dopo pochi giorni dall’uscita e che con il passare del tempo potrebbero essere scoperte nuove combinazioni interessanti, mentre le attuali armi potrebbero venire modificate con il passare del tempo attraverso varie patch di Call of Duty: Modern Warfare 2 e potrebbero quindi non risultare più valide con il passare dei mesi.