Little nightmares 3: un indizio spunta su linkedln

Nella giornata di ieri è emerso un enigmatico ed interessante annuncio di lavoro su Linkeldn da parte di Bandai Namco Europe riguardo al fortunato franchise Little Nightmares. Alla visione dell’annuncio, il cuore di molti videogiocatori, noi compresi, si è indirizzato verso un’ipotetico Little Nightmares 3 o qualunque sarà il nome del prossimo capitolo della serie, d’altronde a noi piace fantasticare. Vediamo insieme cosa ha fatto sobbalzare tutti i fan delle disavventure oniriche della piccola ed inerme Six.

L’offerta di lavoro è stata avanzata dalla divisione europea della software house giapponese ed è indirizzata ad un assistente alla produzione per il suo team dedicato al franchise di Little Nightmares, presumibilmente per un ipotetico Little Nightmares 3 . Entrando nello specifico, la descrizione dell’annuncio parla di un progetto non ancora identificato e recita che candidato dovrà assistere il team fornendo “feedback sullo stato d’avanzamento del progetto e analizzando i risultati ottenuti “su più piattaforme, effettuando playthrough comparativi, collaborando con il team QA, ecc.”.

La saga di Little Nightmares, sin dal suo esordio, ha riscosso un grande successo sia da parte della critica che da parte degli appassionati, divenendo un titolo imprescindibile. Proprio pochi giorni fa Bandai Namco ha annunciato che la serie ha registrato 12 milioni di copie vendute. Parliamo di numeri da capogiro e appare dunque lapalissiano la realizzazione di un nuovo titolo, seppur gli autori di Tarsier Studios si dedicheranno ad altri progetti in futuro.

I diritti dell’IP di Little Nightmares appartengono a Bandai Namco Europe, che dunque ha il potere decisionale di affidare lo sviluppo di Little Nightmares 3 o di un nuovo titolo ad un altro team, come recita l’annuncio di lavoro citato all’inizio dell’articolo. Allo stato attuale queste sono tutte le informazioni a cui abbiamo accesso, quindi non ci resta che aspettare eventuali sviluppo in merito in futuro, nel frattempo possiamo solo sperare e sognare.