Hollow knight silksong subisce un posticipo nell’uscita

Indice dei contenuti Hollow Knight Silksong ha ancora bisogno di sviluppo

Contrariamente a quanto auspicato da una fetta molto larga di appassionati del genere Metroidvania, nella giornata di ieri è emersa la triste notizia che vede l’uscita di Hollow Knight Silksong slittare rispetto alla tabella di marcia prefissatasi.

Il titolo, sequel diretto del primo capitolo della saga, sarebbe dovuto sbarcare nel mercato videoludico nei primi mesi del 2023, almeno stando a quanto riportato dagli sviluppatori di Team Cherry. Microsoft stessa avrebbe confidato in questa finestra di lancio, assicurando al tempo stesso i videogiocatori che il metroidvania sarebbe stato disponibile dal day-one gratuitamente all’interno del servizio Game Pass.

Hollow Knight Silksong ha ancora bisogno di sviluppo

Il motivo alla base del ritardo sarebbe da ricercare nello sviluppo del titolo, sul quale i developer di Team Cherry vorrebbero concentrarsi ancora per un po’in modo da regalare ai giocatori un’esperienza di gioco più gratificante. A dare la triste notizia è stato Matthew Griffin, responsabile marketing di Hollow Knight Silksong, il quale sul suo profilo Twitter ha annunciato quanto segue:

Avevamo pianificato un lancio nella prima metà del 2023, ma lo sviluppo sta ancora continuando. Siamo emozionanti di come stia prendendo forma ed è diventato piuttosto grande, quindi vogliamo prenderci il tempo che serve per fare il miglior gioco possibile. Aspettatevi maggiori dettagli non appena saremo più vicini al lancio. Matthew Griffin

Inizialmente annunciato il 14 febbraio 2019, Hollow Knight Silksong è tutt’ora un titolo capace di far parlare di sé, catturando i fan in quell’alone di mistero che aleggia ancora attorno ad esso. Non sono molte infatti le informazioni rilasciate sul titolo per espressa volontà del team di sviluppo, che non vuole rivelare più del necessario.

Hollow knight

Postumi di questo triste annuncio quindi, non possiamo avere certezze riguardo alla prossima finestra di lancio stimata, la quale potrebbe essere collocata nell’autunno 2023, come anche strizzare l’occhio ad un generico 2024. In attesa di ulteriori aggiornamenti su Hollow Knight Silksong da parte del Team Cherry, non ci resta che attendere! Inoltre vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tutti i canali di Hynerd, per non perdervi alcuna novità riguardante il panorama videoludico internazionale.