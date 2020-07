LoL, aggiornamento del 10 luglio a comportamenti e code

Il 10 luglio 2020, il team della landa degli evocatori ha rilasciato ufficialmente alcuni commenti sul gameplay di LoL. Questi commenti riguardano sia i metodi di riduzione dei comportamenti negativi in-game che la riduzione delle tempistiche sulle code Flex.

Di seguito verranno elencate le affermazioni rilasciate dal team della landa degli evocatori. Attenzione però, una prima serie di modifiche verrà applicata a partire dalla prossima patch, la 10.15.

Verranno analizzati di seguito vari aspetti:

Rilevamento – Stiamo rendendo l’attuale sistema più rigido per quanto riguarda la classificazione dei comportamenti intenzionali. Come sempre, non vogliamo punire i giocatori che si ritrovano in una brutta partita, ma riteniamo che ci sia spazio a sufficienza fra i nostri attuali limiti e quanto una partita possa andare male. Per essere più specifici, il sistema di rilevamento sarà più aggressivo del 25%, quindi se prima richiedeva una partita 0-100 ora richiederà una partita 0-75 (è un sistema più complicato del semplice rapporto UMA; queste cifre sono volontariamente irrealistiche e non vanno intese letteralmente).

Penalità – Per il momento questo aspetto resta invariato. I giocatori di LoL, ritenuti autori di feeding intenzionale, ricevono un ban immediato di 14 giorni che diventa più severo se l’infrazione si ripete.