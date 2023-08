Madonna e il cinema: 3 film con la diva da recuperare

Madonna compie oggi 65 anni e quale occasione migliore per scoprire e riscoprire anche il suo apporto nel cinema.

La cantante americana gode di un rispetto universale, guadagnato negli anni dalla sua estrema capacità di rimanere al passo coi tempi, oltre che ancor prima anticiparli. Un personaggio eclettico che, oltre alla musica, si è imposto come un’icona di stile generazionale. Al contrario di altre sue colleghe, vanta una filmografia di tutto rispetto che, tra alti e bassi, ci permette oggi di scrivere questo articolo.

Nella sua filmografia c’è sicuramente anche del sano trash, come ad esempio il remake di Travolti dal Destino, ma c’è tanto rispetto per un’artista che ha avuto il coraggio di mettersi anche dietro la macchina da presa, in cabina di regia. Ecco quali sono i tre film con Madonna che vi consigliamo di rivedere in occasione del suo compleanno.

Cercasi Susan Disperatamente

Roberta è una casalinga annoiata che sogna di essere come Susan, di avere e vivere un’altra vita. Susan è una rockstar dallo spirito libero, l’esatto opposto di Roberta. Quest’ultima riesce ad ottenere la giacca della diva ma, a causa di un’amnesia, inizia ad essere confusa per Susan. Questo dà il via ad un intrigo internazionale.

Un’avventura tutta al femminile di metà anni ’80. Brave entrambe le protagoniste, con Rosanna Arquette nei panni di Roberta e Madonna in quelli di Susan. La sceneggiatura non sempre riesce a stare al passo di una dinamicità comunque spassosa, in grado di restituire allo spettatore un senso di libertà e che siamo sicuri vi intratterrà.

Dick Tracy

Dick Tracy è un film del 1990 diretto e interpretato da Warren Beatty, ispirato al fumetto omonimo di Chester Gould. Ambientato negli anni ’30, l’investigatore Dick Tracy indaga sulla morte di suoi due colleghi, dando la caccia al pericoloso gangster Big Boy.

Nonostante il personaggio fosse già stato trasposto negli anni ’40 da altri interpreti, qui abbiamo un vero e proprio cult anni ’90. Tra comparse di lusso e grandi nomi come Al Pacino, Dustin Hoffman e Madonna, Dick Tracy è una giostra noir su grande schermo, accompagnata dalla fotografia del maestro italiano Vittorio Storaro.

Ragazze vincenti

Basato su una storia realmente accaduta, Ragazze Vincenti è un film del 1992 diretto da Penny Marshall che narra dell’All-American Girls Professional Baseball League, il campionato femminile di baseball che si svolse in America nel 1943 a causa della mancanza di giocatori uomini, impegnati nella seconda guerra mondiale.

Qui troviamo forse la migliore interpretazione di Madonna, nei panni di una delle sorelle che danno vita al campionato di Baseball femminile del ’43. Diretto molto bene da Marshall, Ragazze Vincenti è un buonissimo film sportivo, che commuove e intrattiene per tutta la sua durata.