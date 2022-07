Marateale Xiv Edizione: Si Consolida La Partnership Con Frecciarossa

Il Marateale – Premio internazionale Basilicata, ormai giunto alla sua XIV edizione, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che ha confermato e consilidato la partnership con Frecciarossa (Gruppo Ferrovie dello Stato in Italia).

Il festival cinematografico, situato nella lussureggiante location di Maratea, conosciuta anche come “la perla del Tirreno”, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere, si terrà dal 27 al 31 luglio.

Nel corso della conferenza tenuta proprio nel corso di viaggio su un treno Frecciarossa partito da Roma in direzione Maratea, sono intervenuti:

Luigi Corradi (Amministratore Delegato di Trenitalia)

Pietro Diamantini (Direttore Business Alta Velocità)

Daniele Stoppelli (Sindaco di Maratea)

Simone Giacomini (Presidente Stardust)

Gianluca Giannelli (Direttore Artistico Alice nella Città)

Nicola Timpone (Direttore Artistico Marateale)

“Trenitalia al fianco del Festival del cinema Marateale. In meno di tre ore da Roma si puó raggiungere con le Frecce Maratea, la perla del Tirreno, così come da Reggio Calabria” ha dichiarato Luigi Corradi. “Offerta che si arricchisce anche con Intercity e Regionali. Non solo, sono previsti anche sconti per chi sceglierà di partecipare al festival utilizzando il treno. Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva come stimolo ad una sempre maggiore coesione territoriale e allo sviluppo del Paese. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di avvicinare sempre di più le persone a scegliere il treno per raggiungere le località di mare e montagna. Anche quest’estate infatti abbiamo collegato numerose località turistiche con il treno offrendo collegamenti capillari con i Link”.

Tutte le istituzioni e organizzazioni coinvolte, vedono l’evento e la loro stretta collaborazione sinergica, come una risposta, rinascita e ripartenza ai turbolenti anni precedenti da parte di tutto il settore cinematografico e artistico.

Maratea è raggiungibile facilmente grazie a sei Frecce al giorno: due Frecciarossa e quattro Frecciargento, in aggiunte alle fermate Intercity e Regionali. Inoltre, per chiunque voglia raggiungere Maratea in occasione del festival Marateale, è stato messo a disposizione il codice sconto “MARATEALE” da inserire in fasi d’acquisto dei biglietti per le Frecce, che consentirà di usufruire della tariffa “Speciale Eventi”, con sconti dal 20% al 50%.