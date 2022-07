Black Panther: Wakanda Forever, ecco il possibile look di Namor

Le notizie concrete che riguardano Black Panther: Wakanda Forever scarseggiano per il momento, ma i rumor e le voci di corridoio non si fermano. Tra le varie notizie trapelate vi è quella che vede Namor nelle vesti di villain principale e, secondo una possibile sinossi anticipata, la chiave del sequel sarà l’abbondanza di vibranio del Paese di T’Challa, una risorsa per cui il padre umano di Namor andrà alla ricerca. A quanto sembra, avrà particolare importanza anche il rapporto fra Wakanda e Atlantide, che dovrebbe illustrare due tipologie di realtà ugualmente lontane dal resto del mondo.

La notizia che circola però in queste ore riguarda proprio Namor, di cui forse possiamo già ammirare il look presente in Black Panther: Wakanda Forever. La novità arriva grazie a dei concept art realizzati per il sequel, uno dei quali è è proprio dedicato al Sub-Mariner. Detto questo, c’è da specificare che la Marvel non ha mai confermato che il personaggio farà la sua apparizione nel film, nonostante le voci decisamente insistenti da ormai un anno, a partire da quando iniziò a circolare il rumor secondo cui Tenoch Huerta avrebbe indossato i panni dell’atlantideo.

Black Panther: Wakanda Forever è diretto da Ryan Coogler e, nonostante la tumultuosa produzione dovuta alla morte di Chadwick Boseman e al covid, è atteso per la distribuzione in sala per l’11 novembre 2022.