Chris Hemsworth continuerà ad essere Thor finché tutti lo vorranno

Ormai manca poco al quarto film dedicato al Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 6 luglio. Di fianco alla voglia dei fan di guardare il film con trepidante attesa, c’è il timore che questo possa essere l’ultimo atto in cui Chris Hemsworth vesta i panni di Thor.

Buone notizie però arrivano direttamente dall’amato attore che, durante una recente intervista con The AP per la promozione di Thor: Love and Thunder, all’ennesima domanda sul suo futuro e sul tornare ad interpretare il personaggio di Thor, ha risposto dicendo:

Amo interpretare Thor, è così dal primo giorno. Ogni volta che mi è stato chiesto di tornare ho sempre detto: “Assolutamente, andiamo!”. Sono stato fortunato ad avere registi, cast e sceneggiatori diversi per dare ai film sempre nuova linfa. Finché i fan, la Marvel e il pubblico non diranno: “Va bene, basta”, allora continuerò a girarli. Chris Hemsworth

L’attore quindi pare molto propenso nel continuare a lavorare al personaggio per i Marvel Studios, cosa assolutamente non scontata dopo aver rivestito il ruolo del Dio del Tuono dal lontano 2011, con un sodalizio di oltre 10 anni.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022 e vede nel cast, oltre il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor e Natalie Portman in quelli di Jane Foster, una new entry d’eccezione che i fan attendono con ansia, Christian Bale nei panni di Gorr, il Macellatore di Dei.