Mare fuori: in arrivo un film e un musical spin-off!

Mare fuori, la fortunata fiction prodotta da Rai Fiction e Picomedia, fa ancora parlare di sé.

Com’è noto la produzione della quarta stagione è già avviata e a breve al Molo San Vicenzo di Napoli inizieranno le riprese, ma recentemente Roberto Sessa di Picomedia ha dato un’importante notizia per i numerosissimi fan di Mare fuori, rivelando che sono in cantiere anche un musical e un film spin-off sulla fiction targata Rai, che diventerebbe così un vero e proprio franchise.

Per adesso però non c’è alcun indizio che può rivelare i dettagli della trama del film o del musical.

Quello che si evince da questi nuovi progetti è la volontà di continuare a puntare e approfondire le storie dei ragazzi dell’IPM di Napoli, protagonisti delle tre stagioni finora andate in onda su Rai 2 e RaiPlay.

Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas in Mare fuori

Il successo della serie, inoltre, ha varcato i confini del nostro Paese, già da tempo si parlava infatti di remake stranieri e, sempre Roberto Sessa, ha confermato le notizie, parlando dell’arrivo di tre remake di Mare Fuori in Francia, Spagna e Germania, ambientati rispettivamente nei carceri minorili delle città di Marsiglia, Cadice e Amburgo.

Va aggiunto anche che la serie è stata venduta in Israele, nei Paesi Scandinavi, in vari Paesi dell’est-Europa e in Australia.