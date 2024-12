Pokémon TCG Pocket: arriva l’espansione L’Isola Misteriosa!

• Exeggcute

• Exeggutor

• Celebi ex

• Snivy

• Servine

• Serperior

• Morelull

• Shiinotic

• Dhelmise

• Ponyta

• Rapidash

• Magmar

• Larvesta

• Volcarona

• Salandit

• Salazzle

• Magikarp

• Gyarados ex

• Vaporeon

• Finneon

• Lumineon

• Chewtle

• Drednaw

• Cramorant

• Pikachu

• Raichu

• Electabuzz

• Joltik

• Galvantula

• Dedenne

• Mew

• Mew ex

• Sigilyph

• Elgyem

• Beheeyem

• Flabebe

• Floette

• Florges

• Swirlix

• Slurpuff

• Mankey

• Primeape

• Geodude

• Graveler

• Golem

• Aerodactyl ex

• Marshadow

• Stonjourner

• Koffing

• Weezing

• Purrloin

• Liepard

• Venipede

• Whirlipede

• Scolipede

• Druddigon

• Pidgey

• Pidgeotto

• Pidgeot ex

• Tauros

• Eevee

• Chatot

• Old Amber

• Pokemon Flute

• Mythical Slab

• Budding Expeditioner

• Blue

• Leaf

• Mew ex (rainbow border)

• Aerodactyl ex (rainbow border)

• Celebi ex (immersive)

• Mew ex (gold)