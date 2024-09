Marvel Snap: The Amazing Spider-Man season!

Eccoci Marvel Snap, siamo pronti, dopo un mese in cui abbiamo conosciuto i membri fondatori degli Young Avengers, questa volta la questione è più complessa perché ci addentreremo nella mente del nostro amichevole Spider-Man di quartiere che in questa particolare stagione sarà infettata da un simbionte! La 28° stagione del nostro gioco preferito inizierà martedì 3 Settembre e finirà martedì 1° Ottobre, con un pool di 4 settimane compresa di 5 nuove uscite! Ovviamente ogni martedì, come sempre!

Eccovi qui nomi e date delle nuovissime uscite su Marvel Snap:

Symbiote Spider-Man acquistabile attraverso il pass.

acquistabile attraverso il pass. Silver Sable in uscita in primo giorno.

in uscita in primo giorno. Madame Web in arrivo il 10 Settembre.

in arrivo il 10 Settembre. Arana si unirà il 17 Settembre.

si unirà il 17 Settembre. Scarlet Spider come ultima carta il 24 Settembre.

In questo articolo andremo ad analizzare solo Symbiote Spider-Man, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Marvel Snap: Symbiote Spider-Man

Descrizione:

Symbiote Spider-Man (costo:4, potenza:6) = All'Attivazione: Si fonde con la carta di costo Minore qui e ne copia il testo come se fosse appena stata scoperta.

Ora vi starete chiedendo: ma non si diceva effetto "Alla scoperta"? Si ma anche no, perché questa è la prima vera nuova abilità introdotta su Marvel Snap dalla sua uscita! Le carte All’attivazione devono essere giocate e risolte prima di poter utilizzare la loro abilità. Nel turno seguente, tieni premuta la carta finché non apparirà il messaggio “Attivata!”. Per disattivare l’abilità, dovrai tenere di nuovo premuta la carta finché non verrà disabilitata o selezionare l’icona dell’Energia e poi il pulsante “Annulla tutte le azioni”.

Questa nuova meccanica apre la strada a un numero ancora maggiore di potenziali strategie, in quanto sarai TU a scegliere quando attivare l’abilità! Lo farai il prima possibile o lascerai il tuo avversario sulle spine mentre attenderai il 6º turno?

Ma ora passiamo alla disanima della carta: è molto semplice quanto efficace! E' la fusione di effetti di Hulk Buster e di Odino. Ovvero si fonde con la carta però più piccola, non casuale e la attiva di nuovo a tua discrezione ovviamente. Su questo si possono costruire combo infinite, come ad esempio con Hazmat o con Iron Fist se giochi un Bounce!

Finalmente delle novità stuzzicanti su Marvel Snap!

Ma chi è Symbiote Spider-Man?

L'originale viene da una miniserie di cinque numeri scritta da Peter David per i disegni di Greg Land in cui Spider-Man torna al celebre costume nero. La vicenda è ambientata prima che l’eroe prendesse coscienza della vera natura del costume e si va a collocare nella continuity dopo gli eventi di Secret Wars. Quindi si tratta del nostro amichevole ragno di quartiere con il suo iconico costume nero!

