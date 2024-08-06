Marvel Snap: benvenuti Young Avengers!

Eccoci Marvel Snap, siamo pronti, in questo mese abbiamo approfittato dell'uscita del film Deadpool e Wolverine per avere un pool di carte nuove interamente dedicate al simpatico mercenario chiacchierone.

Ma adesso è il momento di fare largo ai giovani col gruppo di eroi chiamati Young Avengers! La 27° stagione del nostro gioco preferito inizierà martedì 6 Agosto e finirà martedì 3 Settembre, con un pool di 4 settimane compresa di 5 nuove uscite! Ovviamente ogni martedì, come sempre!

Eccovi qui nomi e date delle nuovissime uscite su Marvel Snap:

Kate Bishop acquistabile attraverso il pass.

acquistabile attraverso il pass. Marvel Boy in uscita in primo giorno.

in uscita in primo giorno. Wiccan in arrivo il 13 Agosto.

in arrivo il 13 Agosto. Speed si unirà il 20 Agosto.

si unirà il 20 Agosto. Hulkling come ultima carta il 27 Agosto.

In questo articolo andremo ad analizzare solo Kate Bishop, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Marvel Snap: Kate Bishop

Descrizione: Consigliato Spider-Noir, svelato il teaser trailer con Nicolas Cage protagonista della nuova serie Prime Video Leggi ora

Kate Bishop (costo: 2, potenza: 3)= Alla scoperta: aggiungi 2 frecce alla tua mano.

Allora il testo della carta è facile da intendere ma bisogna sapere che le frecce aggiunte saranno diverse e casuali e avranno ognuna i loro effetti:

Freccia Acida (costo:1, potenza: -2)= Alla scoperta : cambia lato.

(costo:1, potenza: -2)= : cambia lato. Freccia Rampino (costo: 1, potenza: 3)= Alla scoperta : dopo aver giocato la tua prossima carta spostala in questo campo.

(costo: 1, potenza: 3)= : dopo aver giocato la tua prossima carta spostala in questo campo. Freccia di base (costo: 1, potenza: 1)= Alla scoperta : se giochi una carta nel turno successivo in questo campo, +3 di potenza.

(costo: 1, potenza: 1)= : se giochi una carta nel turno successivo in questo campo, +3 di potenza. Freccia Pym (costo: 1, potenza: 1)= Effetto continuo: se questo campo è pieno, +3 di potere.

Un'interessante quanto ampia scelta di effetti e di carte che possono capitarci in mano, direi che è proprio un bella carta che può metter in piedi delle combo parecchio interessanti.

Non saprei darle una collocazione specifica, in questo caso può essere usata un po' ovunque dato che non possiamo scegliere il tipo di frecce che ci capiteranno in mano possiamo solo attenerci al fato. E brava Marvel Snap che non perde mai occasione di farci divertire.

Ma chi è Kate Bishop?

Kate Bishop, nota anche come Occhio di Falco (Hawkeye), è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creata da Allan Hinberg (testi) e Jim Cheung (disegni), la sua prima apparizione avviene in Young Avengers (vol. 1) n. 1 (aprile 2005).

Nata a Manhattan, New York, da Derek e Eleanor Bishop, in una delle famiglie più ricche e potenti degli Stati Uniti, Kate cresce tra gli agi assieme alla sorella maggiore, Susan, divenendo a tratti una ragazzina viziata e snob, carattere in realtà costruitosi per mascherare il dolore dovuto alla perdita dell'amatissima madre a soli quattordici anni, fatto a seguito del quale il padre, per natura emotivamente distante, si allontana sempre di più dalle due figlie tentando di esorcizzare il dolore con una seconda moglie, Heather, ex-compagna di liceo di Kate con soli tre anni in più di lei.

La sola parente verso cui nutre affetto nonostante la grande differenza di carattere è la superficiale sorella maggiore, tanto da accettare di fare da damigella d'onore al suo matrimonio; una sera tuttavia, tornando a casa da sola dopo aver svolto le prove della cerimonia, Kate viene aggredita (probabilmente a sfondo sessuale) nei pressi di Central Park.

Inizialmente traumatizzata, Kate riesce a trarre forza dall'esperienza prendendo coscienza del valore della vita e decidendo di allenarsi intensivamente per diventare un'eroina e far sì che quanto accadutole non si ripeta né debba accadere ad altri.

Poteri e abilità

Kate Bishop è dotata di ottime capacità coordinative e di una mira straordinaria, abilità che la rendono una formidabile arciere.

Grande esperta di combattimento corpo a corpo, Kate è una campionessa di boxe e jujitsu finemente addestrata anche nell'arte della scherma e in diverse altre tecniche di spada.

Come Occhio di Falco, è dotata di un arco balistico ipertecnologico di una faretra più ampia del normale e di una serie di frecce speciali (come su Marvel Snap) costruitele da Pantera Nera.