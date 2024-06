Marvel Snap: Gilgamesh ed una stagione celestiale!

Eccoci qui pronti dopo un mese in cui abbiamo strizzato l'occhio a vecchi e dimenticati X-Men passiamo a degli esseri provenienti dalla vastità dell'universo, creati, per difendere i mondi da esseri chiamati devianti e portare la pace. Tutto grazie ai Celestiali: ecco a voi gli Eterni! La 25a stagione di Marvel Snap inizia oggi: 4 giugno 2024 e termina il 2 luglio 2024 alle 21.00 come di consueto.

E presenta il nuovo pull di carte, che ritornano a essere 6 nuove uscite in questo mese, in quest'ordine:

Gilgamesh acquistabile attraverso il pass.

acquistabile attraverso il pass. Thena in uscita in primo giorno.

in uscita in primo giorno. Sersi in arrivo l'11 Giugno.

in arrivo l'11 Giugno. Makkari si unirà il 18 Giugno.

si unirà il 18 Giugno. Phastos in uscita il 25 Giugno.

in uscita il 25 Giugno. Arishem come ultima carta il 2 Luglio.

Si presenta quindi lo squadrone quasi al completo degli Eterni, mancano alcune facce importanti come Ikaris, Duig, Sprite, Kingo ecc.

In questo articolo andremo ad analizzare solo Gilgamesh, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Marvel Snap: cosa fa Gilgamesh

Descrizione:

Gilgamesh (costo: 5, potenza: 7) = Alla Scoperta: +1 Potere per ciascuna delle tue altre carte in gioco con Potere aumentato.

Allora direi che questa carta ha delle potenzialità per diversi tipi di mazzo. Gilgamesh funzionerà con carte come Blue Marvel o Ka-Zar . Ciò lo rende un ottimo Zoo di fascia alta con cui puoi giocare con un 1. Se Blue Marvel pompa tutta la tua squadra e ogni spazio è occupato, può essere un più 11, rendendolo un 5-18, ma comunque estremamente vulnerabile a Cannonball , Alioth o anche solo Cosmo. Ma di questo mi preoccuperei di più se gli dai una mano con un ipotetico Wong seguito da un Absorbing Man. Insomma diciamo che la duttilità c'è perché va in combo anche con carte singole (vedasi Nova o Red Hulk).

Se siete amanti di Marvel Snap ma con poca fantasia nel creare i mazzi buttatelo in un Destroy e farete sempre una bella figura!

Ma chi è Gilgamesh?

Quello conosciuto frequentemente sia come Gilgamesh che come Il Dimenticato è un membro degli Eterni , una razza geneticamente superiore dell'umanità che possiede abilità come la levitazione e l'immortalità . La forza bruta di Gilgamesh gli fa sì che sia riconosciuto come uno degli Eterni fisicamente più forti, ma è anche spesso visto come un paria tra gli altri membri della sua specie e preferisce invece trascorrere del tempo nella società umana.

Gilgamesh trascorse molti secoli avventurandosi con Ercole e altri personaggi famosi della storia. Per qualche tempo fu esiliato in una parte della città eterna di Olimpia per ragioni poco chiare dal capo Eterno Zuras . Alla fine Gilgamesh fu rilasciato e usò la sua abilità di combattimento per aiutare il resto degli Eterni in una serie di avventure. Recentemente è tornato a trascorrere più tempo con il suo amico Hercules nel mondo moderno.

Questo Eterno , come ogni altro, è stato creato dai Celestiali un milione di anni fa. (Quasi come Marvel Snap!)

Poteri e Abilità (Purtroppo non su Marvel Snap)

Fisiologia Terra-Eterna: Gilgamesh possiede molti dei poteri sovrumani convenzionali degli Eterni, sebbene alcuni siano molto più sviluppati rispetto alla maggior parte della sua razza. Si afferma che Gilgamesh sia uno dei più potenti Eterni della Terra. Tali poteri includono:

Forza sovrumana : Gilgamesh è tra gli Eterni fisicamente più forti. Sebbene il limite della forza di Gilgamesh fosse sconosciuto, era in grado di sollevare ben più di 100 tonnellate.

Gilgamesh è tra gli Eterni fisicamente più forti. Sebbene il limite della forza di Gilgamesh fosse sconosciuto, era in grado di sollevare ben più di 100 tonnellate. Velocità sovrumana : Gilgamesh poteva correre e muoversi a velocità superiori a quelle del miglior atleta umano.

Gilgamesh poteva correre e muoversi a velocità superiori a quelle del miglior atleta umano. Resistenza sovrumana : la muscolatura altamente avanzata di Gilgamesh generava molte meno tossine da fatica rispetto alla muscolatura degli umani comuni e della maggior parte degli altri Eterni. Gilgamesh poté esercitarsi fisicamente al massimo delle sue capacità per diversi giorni prima che la stanchezza cominciasse a indebolirlo.

la muscolatura altamente avanzata di Gilgamesh generava molte meno tossine da fatica rispetto alla muscolatura degli umani comuni e della maggior parte degli altri Eterni. Gilgamesh poté esercitarsi fisicamente al massimo delle sue capacità per diversi giorni prima che la stanchezza cominciasse a indebolirlo. Durabilità sovrumana : i tessuti del corpo di Gilgamesh erano molto più duri e resistenti alle lesioni fisiche rispetto a quelli di un essere umano comune e della maggior parte degli altri Eterni. Potrebbe resistere a potenti esplosioni di energia, grandi forze di impatto, esposizione a temperature e pressioni estreme e cadute da grandi altezze senza lesioni.

i tessuti del corpo di Gilgamesh erano molto più duri e resistenti alle lesioni fisiche rispetto a quelli di un essere umano comune e della maggior parte degli altri Eterni. Potrebbe resistere a potenti esplosioni di energia, grandi forze di impatto, esposizione a temperature e pressioni estreme e cadute da grandi altezze senza lesioni. Agilità sovrumana : l'agilità, l'equilibrio e la coordinazione corporea di Gilgamesh furono tutti potenziati a livelli oltre i limiti naturali anche del migliore atleta umano.

l'agilità, l'equilibrio e la coordinazione corporea di Gilgamesh furono tutti potenziati a livelli oltre i limiti naturali anche del migliore atleta umano. Riflessi sovrumani : i riflessi di Gilgamesh erano similmente potenziati ed erano superiori a quelli del miglior atleta umano.

i riflessi di Gilgamesh erano similmente potenziati ed erano superiori a quelli del miglior atleta umano. Manipolazione dell'energia cosmica : Gilgamesh poteva proiettare potenti raggi di energia cosmica dalle sue mani per una varietà di usi tra cui esplosioni di forza concussiva, raggi di calore concentrato ed esplosioni che potevano riorganizzare la maggior parte degli oggetti e dei materiali a livello molecolare.

Gilgamesh poteva proiettare potenti raggi di energia cosmica dalle sue mani per una varietà di usi tra cui esplosioni di forza concussiva, raggi di calore concentrato ed esplosioni che potevano riorganizzare la maggior parte degli oggetti e dei materiali a livello molecolare. Levitazione/volo telecinetico : Gilgamesh possedeva poteri telecinetici altamente sviluppati che poteva usare per levitare o volare nell'aria. Gilgamesh poteva raggiungere la velocità del suono, circa 770 miglia orarie.

Gilgamesh possedeva poteri telecinetici altamente sviluppati che poteva usare per levitare o volare nell'aria. Gilgamesh poteva raggiungere la velocità del suono, circa 770 miglia orarie. Fattore di guarigione rigenerativa: nonostante la sua resistenza alle lesioni, era possibile ferire Gilgamesh. Tuttavia, se Gilgamesh avesse mantenuto il controllo psionico sul suo corpo, avrebbe potuto, alla fine, rigenerare qualsiasi tessuto corporeo danneggiato o distrutto.

nonostante la sua resistenza alle lesioni, era possibile ferire Gilgamesh. Tuttavia, se Gilgamesh avesse mantenuto il controllo psionico sul suo corpo, avrebbe potuto, alla fine, rigenerare qualsiasi tessuto corporeo danneggiato o distrutto. Immortalità: Gilgamesh era funzionalmente immortale. Era immune agli effetti dell'invecchiamento e non era invecchiato da quando aveva raggiunto l'età adulta. Era anche immune agli effetti di tutte le malattie e infezioni terrestri conosciute, anche se questo non significava che non potesse essere ucciso.