Marvel Snap: la guerra dei nove regni!

Eccoci Marvel Snap, siamo pronti, dopo un mese in cui abbiamo combattuto assieme all'Agente Venom contro l'invasione dei Symbionti, ci troveremo in mezzo alla grande guerra dei nove regni! Odino e Thor già tra noi dall'inizio affronteranno i loro più storici nemici quali Surtur e Malekith. La 30° stagione (wow!) del nostro gioco preferito inizierà martedì 5° Novembre finirà martedì 3 Dicembre, con un pool questa volta di ben 6 carte nuove spalmate in 4 settimane e una delle carte che potrà essere ottenuta solo dalla ritrovata modalità del Deadpool's Diner che ritorna a partire dal 21 Novembre.

Eccovi qui nomi e date delle nuovissime uscite su Marvel Snap:

Surtur acquistabile attraverso il pass.

Fenris Wolf in uscita in primo giorno.

Frigga in arrivo il 12 Novembre.

Malekith si unirà il 19 Novembre.

King Eitri ottenibile nella modalità Deadpool's Diner dal 21 Novembre.

Gorr come ultima carta il 26 Novembre.

In questo articolo andremo ad analizzare le prime due carte ovvero Surtur e Fenris Wolf, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Marvel Snap: Surtur

Surtur (costo 3, potenza 5) =Dopo aver giocato una carta con Potere 10+, questa ottiene +3 Potere.

Allora questa carta ha un effetto che la rende polivalente perchè potrebbe andare benissimo in un mazzo Silver Surfer essendo una costo 3 ma dato il suo effetto la vedrei bene anche in un mazzo Skarr, io ad esempio la userei in combo con carte come Cull Obsidian o Crossbones. Per il resto non ho molto da dire. Molto interessante la polivalenza di questa carta che si dimostra l'ennesima ben riuscita del pass.

Ma chi è Surtur?

Surtur è un gigante del fuoco nativo del piano extradimensionale di Muspelheim , terra dei demoni del fuoco e uno dei nove mondi della mitologia norrena. Appare per la prima volta nel titolo Journey into Mystery , dove si afferma che si trova alla fine del mondo in attesa della fine dei tempi in cui può uccidere uomini e dei.

Il primo incontro del personaggio con il sovrano asgardiano Odino è raccontato in flashback e stabilisce la loro inimicizia quando Surtur viene imprigionato da Odino all'interno della Terra dopo aver formato un'alleanza con i Troll e aver cercato di distruggere il mondo per rabbia per Odino che lo ha sfidato, sebbene dia a Odino un cavallo alato, sperando di essere liberato un giorno.

Surtur riappare in Journey into Mystery #104, dopo essere stato liberato dal figlio adottivo di Odino, Loki , che intende usurpare Odino e governare Asgard, avendo ricevuto una parte dell'Odinforce. Insieme al gigante della tempesta Skagg, il personaggio invade la Terra, anche se la coppia viene incontrata da Odino, suo figlio il dio del tuono Thor e il compagno asgardiano Balder . Odino ferma il tempo e invia ogni umano sulla Terra in un'altra dimensione. Surtur crea una palla di fuoco ardente e viaggia verso il Polo Nord per sciogliere le calotte polari. Usando la spada di Odino, Thor ferma Surtur e lo intrappola su un meteorite di particelle magnetiche in un'altra galassia.

Poteri e abilità

Surtur è stato raffigurato come un immenso, ma malevolo demone elementale del fuoco di proporzioni apocalittiche . Alto più di 1.000 piedi (300 m), Surtur possiede attributi fisici di gran lunga superiori a quelli dello stesso Thor, la capacità di generare calore intenso, fiamme o forza concussiva, una coda prensile, in grado di trasformare le sue dita in serpenti tramite riarrangiamento molecolare, volo e viaggio interdimensionale. I suoi poteri cosmici sono solitamente mostrati uguali a quelli di Odino. È un maestro guerriero e spadaccino . Surtur ha una grande saggezza, così come una vasta conoscenza delle antiche tradizioni. È anche vulnerabile al freddo estremo o a certi incantesimi magici.

Fenris Wolf

Descrizione:

Fenris Wolf (costo 2; potenza 3) = All'attivazione: resuscita la carta nemica scartata o distrutta con il potere più alto nella tua parte di questa posizione.

Allora sono combattuto perchè è un bell'effetto considerando però che non tutti i mazzi usano effetti da distruzione o da scarto. Ad esempio ora che il meta potrebbe essere dominato dalla carta qui sopra ovvero Surtur, Fenris non avrebbe nessuna utilità se non quella di essere un drop a 2 utile magari in un mazzo Speed/Wiccan.

Non sono convintissimo.

Ma chi è Fenris Wolf?

Il lupo Fenris è una creatura di origine asgardiana , che si dice sia il prodotto dell'unione tra Loki e la gigantessa Angrboda.

È profetizzato che quando avverrà il Ragnarok , il lupo Fenris divorerà Odino. Hela una volta liberò il lupo Fenris per portare il Ragnarok, solo per essere ostacolata da Thor. Un gigantesco discendente del Lupo Fenris, chiamato Hoarfen , una volta combatté contro Hulk e i suoi alleati del Pantheon . La battaglia va male per Hoarfen, che gli causa molte ferite.

Poteri e abilità

E' uno dei fattori scatenanti del Ragnarök ed è destinato a divorare Odino durante questo evento, Fenris è uno dei mostri più potenti e temuti esistenti; gli dei nordici temevano così tanto il suo potere, che decisero di incatenare la bestia, in modo che non potesse devastare i Nove Mondi.