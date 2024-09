Megalopolis: quando esce in Italia? Tutto quello che devi sapere

Megalopolis , diretto e prodotto da Francis Ford Coppola , rappresenta uno dei progetti più ambiziosi del regista, frutto di un'idea che ha coltivato per oltre quarant'anni . Coppola ha personalmente finanziato gran parte del film, che segna il suo ritorno a un cinema epico e visionario. La pellicola immagina una versione retro-futurista di New York, ispirata alla Roma imperiale, e si concentra su una lotta tra progresso e conservazione.

Adam Driver interpreta il geniale architetto-scienziato Cesar Catilina, che cerca di portare avanti un'utopia futuristica, mentre Giancarlo Esposito veste i panni del sindaco reazionario Franklin Cicerone, che si oppone a questi cambiamenti. Nel cast figurano anche Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf e Jon Voight, in ruoli che rappresentano i diversi strati sociali e politici coinvolti nel conflitto. Coppola ha descritto il film come un'epopea, non solo per la sua scala, ma anche per le tematiche esplorate, che spaziano dall'urbanistica alla politica, fino alle questioni esistenziali sull'umanità e il suo futuro​.