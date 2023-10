Mi fanno male i capelli, Recensione: una memoria in Monica Vitti

Ci vuole talento e tanto coraggio per debuttare con un film che parla di disparità di genere e violenza domestica. Fortunatamente né l’uno né l’altro mancano a Paola Cortellesi, che riesce a trovare il giusto equilibrio in un’opera prima in grado di fondere seriosità e leggerezza, toccante e divertente. Il comico nel tragico Un esordio …

Continue reading “C’è ancora domani, Recensione: Cortellesi diverte e commuove”