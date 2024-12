Monarchy, Recensione: un regno dal destino volubile

Monarchy è un base builder survival 2D sviluppato e rilasciato in accesso anticipato da Brain Seal LTD.

Gameplay

Monarchy adotta un approccio alternativo rispetto ai classici base builder, alzando pericolosamente l'asticella della difficoltà. Ogni notte potrebbe essere l'ultima, e una singola decisione sbagliata potrebbe risultare fatale.

Illustrazione di un villaggio medievale in un videogioco: personaggi armati, tenda verde e montagne.

Grafica

Monarchy adotta uno stile grafico semplice e leggero. L'interfaccia del gioco è pressoché inesistente, fatta eccezione per l'indicatore delle monete in proprio possesso, e per le occasionali nuvolette sopra gli abitanti della propria base che raffigurano le loro necessità.

Un'ulteriore particolarità di Monarchy riguarda la pressoché totale assenza di testo scritto, optando per uno stile comunicativo più visivo, che include esempi come i bisogni degli abitanti citati precedentemente, o, ad esempio, la schermata di sconfitta del giocatore, la quale mostra una corona di pietra spezzata, col numero di giorni sopravvissuti.

Personaggi in stile pixel art si avventurano a cavallo in un paesaggio notturno.

Sebbene il vantaggio di questa scelta sia la sua capacità di essere compresa da chiunque, a prescindere dalla lingua, lascia spazio, purtroppo, a svariati fraintendimenti.

Modalità di gioco

Monarchy offre 3 difficoltà tra cui scegliere, e 4 modificatori. Persino la difficoltà più bassa metterà a dura prova il giocatore impreparato, mentre i modificatori influiranno unicamente sulla minaccia da affrontare. Per apprendere a pieno lo stile di gioco di Monarchy, una volta concluso il tutorial, si consiglia di avviare la prima partita scegliendo il modificatore "Terre Sicure", che, come suggerisce il nome, crea un salvataggio privo di minacce.

Costruzioni

Il sistema delle costruzioni è molto intuitivo: tramite le frecce direzionali della tastiera si sceglie l'edificio che si vuole posizionare sulla mappa, o potenziare, e si conferma la propria scelta pagando i costruttori. Non tutti gli edifici e i potenziamenti sono disponibili, richiedendo al giocatore di posizionare ogni tipo di edificio disponibile prima di passare alla fase successiva.

Scene di gioco di un villaggio medievale di notte con personaggi su un cavallo.

Gestione delle risorse

In Monarchy esiste una singola risorsa di cui preoccuparsi: le monete. La costruzione degli edifici, il loro potenziamento, l'assegnazione dei lavori ai propri abitanti, e la vita richiedono tutti delle monete.

I principali metodi per ottenere monete consistono nella caccia, nell'esplorazione delle miniere, e nell'interazione con il mercante che visita il proprio accampamento, o castello, ogni mattina. Le miniere sono il metodo più rischioso, dato che è richiesta l'assistenza di una propria milizia per sopravvivere allo scontro con i nemici, mentre la caccia, seppur più sicura, è molto meno proficua.

Un cavaliere su cavallo attraversa un villaggio medievale in un videogioco 2D.

Il quantitativo di denaro in possesso del re, nonché il protagonista del titolo, è raffigurato mostrando le monete ottenute mentre cadono dentro un contenitore. Se queste escono dal contenitore, saranno perse.

Sopravvivenza

Ogni partita di Monarchy concede solo una possibilità al giocatore. Nel caso in cui si subisca un attacco mentre non si hanno monete, o se il centro della propria base viene distrutto, la partita viene conclusa, il salvataggio eliminato, e bisogna ripartire da zero.

All'inizio di ogni partita, oltre al proprio cavallo con cui spostarsi in giro, Monarchy fornisce al giocatore un arciere che accompagna continuamente il re. Nonostante la capacità dell'arciere di attaccare autonomamente, la mira e la sua IA sono inaffidabili, il che aggiunge un ulteriore aspetto da considerare durante l'esplorazione della mappa.

Scena notturna di un videogioco indie con personaggi animati in un bosco sotto la pioggia.

Al giocatore non è fornita la possibilità di intervenire in combattimento, e la sua sopravvivenza, o quella della sua base, è unicamente determinata dal proprio esercito.

Esplorazione

Il mondo di Monarchy è totalmente piatto, limitando il movimento del giocatore, degli NPC, e degli animali in orizzontale, il che rende impossibile perdere di vista il proprio castello, ma al tempo stesso si perde l'interesse e la mappa di gioco risulta trascurata.

Personaggio fantasy su cavallo attraversa paesaggio innevato al tramonto in stile videogioco.

Conclusione

Monarchy offre una sfida inizialmente avvincente per i giocatori che preferiscono la strategia e la pianificazione alla mera frenesia. Questa sensazione iniziale, però, non dura a lungo, a causa della ripetitività del gameplay, e dell'impossibilità di partecipare attivamente agli scontri, lasciando questa responsabilità sulle spalle delle proprie truppe, fuori dal proprio controllo.