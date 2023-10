Cities Skyline 2: recensione del city builder

Il padre di tutti i city builder è sicuramente SimCity. Nato nel 1989 e sviluppato da Maxis rimane il gioco che ha creato generazioni di appassionati del genere. Purtroppo passati più di trent’anni dalla sua creazione non si trova nemmeno l’ombra dxi un nuovo capitolo nei negozi.Chi ha colto l’occasione per creare un nuovo videogioco …

Il padre di tutti i city builder è sicuramente SimCity. Nato nel 1989 e sviluppato da Maxis rimane il gioco che ha creato generazioni di appassionati del genere. Purtroppo passati più di trent’anni dalla sua creazione non si trova nemmeno l’ombra dxi un nuovo capitolo nei negozi.

Chi ha colto l’occasione per creare un nuovo videogioco del genere è un piccolo team di sviluppo finlandese. Colossal Order, questo il nome, nel 2015 lancia sul mercato Cities Skylines. Oggi, nel 2023, ancora con il supporto di Paradox Interactive ecco il secondo capitolo: Cities Skyline 2.

Il gioco

In Cities Skylines 2 non si è solamente sindaci, ma anche costruttori, ingegneri e soprattutto portatori di decisioni morali che potrebbero avere delle ripercussioni decisamente serie sulla nostra coscienza. Il gioco comincia dalla scelta più ovvia, ovvero la locazione geografica della citta.

Mette a disposizione diversi biomi su dove dare vita alla nuova cittadina: si passa da scenari semplici, magari pianeggianti, fino ai fiordi dove il vento e le piogge (e le temperature) possono rappresentare una vera e propria sfida ai livelli più avanzati di gioco. Ogni bioma porta con sé vantaggi e svantaggi, così come un determinato tipo di risorse naturali che sarà possibile sfruttare più avanti nel gioco. Posizionandosi in una zona dove i venti sono molto frequenti sarà dunque possibile sfruttare un mix di energia pulita e non per garantire riscaldamento e luce ai cittadini, per esempio.

Gameplay

L’aspetto che risalta, forse, più di qualunque altro è indubbiamente nel gameplay collegato alla fase più pura dell’esperienza. La costruzione di edifici, strade, trasporti e la relativa gestione sociale e commerciale collegata. In questo senso, pur ritenendo davvero difficile poter alzare in maniera così evidente l’asticella, Cities Skylines 2 segna una nuova vetta di dettaglio e profondità. L’aspetto davvero incredibile è soprattutto quello legato all’elevato tasso di semplificazione di alcune azioni.

Strade

Il nuovo sistema di costruzione stradale è molto più preciso rispetto al passato e può far benissimo a meno di mod per avere l’agognata simmetria di incroci e strade parallele o più semplicemente per evitare possibili ecomostri. Ai classici tool di disegno se ne aggiunge uno con più punti di svolta per le curve, un altro che disegna direttamente una griglia di strade e, soprattutto, un pulsante per disegnare strade parallele.

Inoltre adesso le strade gestiscono anche i collegamenti di corrente, acquedotti e fognature. Ogni pezzo di strada porta queste tre cablature sotterranee a differenza del passato Cities: Skylines dove bisognava sistemarle a mano. Ovviamente bisogna anche saper posizionare vari tralicci, cavi e tubature. Il tutto fatto in maniera da non creare ostacolo per i cittadini.

IA degli abitanti

Cities Skylines 2 prevede un grande realismo a livello di strade. Questo dato proprio dal grande sviluppo dell’IA. Infatti ogni abitante sullo schermo sarà in grado di adeguarsi agli imprevisti e agli ostacoli che trova. Per esempio un abitante che esce di casa perché ha bisogno di fare la spesa, deciderà quale mezzo utilizzare in base a fattori come il prezzo del viaggio, la velocità di arrivo e la sua disponibilità di tempo. Se dopo aver preso la vettura questo abitante si ritrova davanti a un ingorgo, in base alla sua personalità potrebbe presto o tardi decidere di fare una pericolosa svolta a U e provare una strada alternativa.

Insomma una grande crescita rispetto al primo titolo targato Colossal Order.

I cittadini decidono cosa serve al loro nucleo familiare ed escono a comprarlo. Se hanno bisogno di divertimento si recano nel loro locale preferito. Se non hanno benzinai nelle vicinanze se ne lamenteranno nella schermata dedicata. Le attività commerciali saranno come sempre divise tra bassa e alta densità. Ma queste includono diverse tipologie di prodotto come veicoli, vestiti, farmacie e la richiesta degli abitanti sarà altrettanto diversificata.

Longevita di Cities Skylines 2

Sicuramente non si tratta di un gioco che ha, come molti altri, un tempo per completarlo. Gli obbiettivi sono molti e tutti i dettagli aggiunti rispetto al primo titolo lo rendono davvero lungo. Ovviamente, per gli appassionati, questo lo rende ancor più piacevole. Inoltre ci saranno sicuramente nel tempo miglioramenti ulteriori e l’arrivo di DLC. Ricordiamo Cities Skylines 1 che ha raggiunto un numero esorbitante di espansioni.

Aspetto tecnico

Qualche problemino sull’aspetto tecnico si riscontra. Il gioco non risulta performante al massimo e sicuramente, al momento, non potrà essere giocato al massimo su tutti i pc. Anche con dispositivi di buon livello e impostando la grafica sulla modalità più bassa nelle impostazioni risultano problemi. Sia di lag del gioco stesso che di stuttering ( un difetto di qualità che si manifesta con ritardi o tempi irregolari tra i fotogrammi).

Sicuramente ci si aspetta un miglioramento con le prossime patch.

Conclusioni finali sul gioco

Si tratta certamente di uno dei titoli più attesi per gli appassionati di builder. Il gioco in se porta grandi miglioramenti rispetto al titolo precedente e durerà, come il titolo precedente, molti anni.

Un fattore aggiuntivo di cui Cities Skylines 2 potrà usufruire sarà sicuramente il fatto di far parte dei titoli gratuiti offerti da Xbox Game Pass.