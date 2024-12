Ertugrul of Ulukayin, recensione: un’avventura promettente ma poco rifinita

Ertugrul of Ulukayin è il primo gioco d’azione e avventura sviluppato da Tekden Studio, ambientato nel cuore dell’epoca medievale turca. L’idea alla base è ambiziosa: trasportare i giocatori nel XIII secolo, nel pieno delle invasioni mongole, e farli immergere in un mondo ricco di cultura, storia e mitologia. Il protagonista è Ertugrul, un leggendario guerriero turco, la cui figura si intreccia a eventi storici reali e alla mitologia della regione. Sebbene il progetto sia ancora in accesso anticipato su Steam, le aspettative sono alte, soprattutto per chi desidera scoprire un contesto culturale raramente esplorato nei videogiochi. Tuttavia, le prime impressioni sono un mix di luci e ombre.

L'accesso anticipato è in esclusiva su Epic Games Store e il gioco uscirà nel primo trimestre del 2025 anche su Steam.

Storia e Ambientazione

Uno degli aspetti più riusciti di Ertugrul of Ulukayin è la trama. La narrazione riesce a catturare l'attenzione sin dalle prime battute, costruendo una storia ricca di misteri e colpi di scena. Nei panni di Ertugrul, il giocatore deve intraprendere una missione per ritrovare il fratello scomparso e salvare la propria tribù da un destino incerto, in un mondo devastato dal conflitto e dalle tensioni politiche. La presenza di elementi mitologici turchi, come antiche divinità e leggende popolari, arricchisce ulteriormente l’esperienza, rendendo il viaggio di Ertugrul un’avventura che alterna momenti epici a situazioni intime e riflessive.

Ertugrul of Ulukayin storia

L’aspetto culturale è enfatizzato dalla scelta del doppiaggio, disponibile esclusivamente in lingua turca. Questa decisione, se da un lato potrebbe limitare la fruibilità per chi non ama i sottotitoli, dall’altro contribuisce a rafforzare l’autenticità dell’ambientazione, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nella cultura del periodo. Il doppiaggio è di alta qualità, con interpretazioni che riescono a trasmettere emozioni genuine e a dare vita ai personaggi. La sensazione di trovarsi in un’epoca lontana è palpabile, e questo è sicuramente uno dei punti più forti del gioco.

Gameplay e Meccaniche

Passando al gameplay, le ambizioni di Ertugrul of Ulukayin si scontrano purtroppo con una realizzazione tecnica ancora acerba. Uno degli aspetti più deludenti è l’esplorazione. Sebbene il gioco presenti ambientazioni visivamente suggestive, la libertà del giocatore è pesantemente limitata da ostacoli insormontabili che spezzano il senso di immersione. Ci si ritrova spesso a desiderare di poter esplorare oltre i confini imposti, ma il gioco non lo permette, lasciando un retrogusto amaro a chi si aspettava un mondo più aperto.

Ertugrul of Ulukayin gameplay

Anche i comandi risultano problematici. La loro scarsa responsività si traduce in un’esperienza poco fluida, soprattutto durante le fasi più dinamiche. A ciò si aggiungono animazioni rigide e poco convincenti, che non riescono a trasmettere la potenza dei movimenti o l’intensità degli scontri. Questo problema tecnico è particolarmente evidente nei momenti in cui si cerca di interagire con l’ambiente o di affrontare gli avversari, dove la lentezza dei comandi compromette seriamente l’esperienza.

Combattimento

Il sistema di combattimento, elemento chiave per un gioco d’azione, lascia molto a desiderare. La mancanza di precisione nelle hitbox rende spesso frustrante colpire gli avversari o difendersi dai loro attacchi, dando origine a situazioni in cui il fallimento sembra più il risultato di un errore tecnico che di una mancanza di abilità. La sensazione di impatto durante i combattimenti è praticamente inesistente, e l’assenza di un feedback visivo o sonoro adeguato rende gli scontri monotoni e poco appaganti.

Ertugrul of Ulukayin combattimento

In un titolo dove il combattimento dovrebbe essere uno degli elementi più esaltanti, questa mancanza di cura nei dettagli pesa notevolmente sull’esperienza complessiva. Gli sviluppatori hanno promesso di rivedere e migliorare questo aspetto nelle future versioni del gioco, ma al momento la frustrazione legata ai combattimenti è uno dei problemi principali che Ertugrul of Ulukayin deve affrontare.

Aspetti Tecnici

Essendo ancora in accesso anticipato, Ertugrul of Ulukayin soffre di numerosi bug e glitch visivi. Sebbene sia comprensibile che questi problemi emergano in una fase di sviluppo non definitiva, la loro frequenza e la gravità rischiano di scoraggiare i giocatori meno pazienti. Gli errori spaziano da compenetrazioni di texture a problemi di caricamento degli scenari, passando per momenti in cui il gioco sembra bloccarsi senza motivo apparente. Nonostante ciò, la natura dell’accesso anticipato lascia spazio alla speranza che queste problematiche vengano risolte prima del lancio ufficiale.

Ertugrul of Ulukayin problemi tecnici

Gli sviluppatori, infatti, hanno dichiarato di voler utilizzare il feedback dei giocatori per migliorare il prodotto finale. Questa trasparenza e apertura al dialogo con la community sono segnali positivi, ma solo il tempo dirà se saranno in grado di mantenere le promesse e trasformare il gioco in un’esperienza all’altezza delle aspettative.

Grafica e Design

Ertugrul of Ulukayin grafica

Sul fronte grafico, Ertugrul of Ulukayin mostra potenzialità interessanti ma non ancora pienamente realizzate. Le ambientazioni sono ben curate e riflettono fedelmente l’epoca storica in cui il gioco è ambientato. I paesaggi evocativi e le ricostruzioni degli insediamenti medievali turco-mongoli rappresentano uno degli aspetti più affascinanti del titolo. Tuttavia, la qualità delle animazioni e la presenza di glitch visivi compromettono l’impatto complessivo dell’aspetto grafico, rendendo evidente la necessità di ulteriori rifiniture.