Monster hunter rise: consigli per i nuovi giocatori

Volete iniziare a cacciare in Monster Hunter Rise ma non sapete da dove iniziare? Tranquilli, abbiamo un’utilissima guida per voi.

Per la gioia di tutti i cacciatori del mondo abbiamo finalmente deciso di dedicarci ad una guida su Monster Hunter Rise, mirata a chiunque voglia recuperare il titolo in vista dell’uscita dell’espansione. Come ben sapete infatti è stato reso disponibile su tutte le piattaforme ed è approdato al day one su Game Pass Monster Hunter Rise targato Capcom, e l’arrivo su piattaforme non Nintendo è di per se un evento da non sottovalutare, considerando che ne vedremo a breve anche l’arrivo dell’espansione Sunbreak.

Il primo capitolo della saga principale vide la sua nascita nel 2004 su PlayStation 2 e per anni il titolo ha varcato le porte delle console Sony, per approdare infine nel 2011 su console Nintendo dove è rimasto ben saldamente ancorato fino ad oggi (o quasi, se escludiamo Monster Hunter World). L’approdo quindi della saga su altre piattaforme non è un evento da sottovalutare, vista l’indiscussa popolarità della saga in questione.

Fatta questo piccolo riassunto è giunto il momento di dedicarci al vero contenuto dell’articolo di cui vogliamo parlarvi e cioè di una piccola guida per i nuovi cacciatori, qualcosa che possa aiutarvi ad affrontare la caccia nel modo più opportuno e comprensibile possibile. Quindi diamo inizio alle danze e buona fortuna ai nuovi cacciatori.

Monster Hunter Rise – le armi

Può sembrare un consiglio sciocco o inutile, eppure la scelta dell’arma con cui cacciare i mostri è la prima cosa importante da tenere in considerazione. Nel corso degli anni sotto questo aspetto il gioco ha vissuto un’evoluzione continua, ma molti videogiocatori tendono a non prendere seriamente quest’aspetto e ad andare a caccia senza utilizzare un’arma consona al loro stile di combattimento.

Le armi presenti

In Monster Hunter Rise la scelta dell’arma è essenziale per la buona riuscita della caccia e non è qualcosa da prendere sotto gamba. Abbiamo infatti 14 armi, ognuna con il suo set di mosse, la sua velocità di attacco e soprattutto un sistema di controllo diverso l’una dall’altra. Consigliare un’arma piuttosto che un’altra ci è praticamente impossibile, in quanto tutto questo sarà variabile in base alle abilità e al modo in cui il videogiocatore vorrà approcciarsi alla caccia.

Potremmo infatti decidere di giocare da supporto con un Corno da caccia, che suonando alcune melodie consente ai nostri alleati (e a noi stessi) di godere di alcuni buff, oppure lanciarci in attacchi abili e veloci (quasi come fossero una danza mortale) utilizzando le Doppie lame. Il tutto è liberamente deciso dal videogiocatore in base allo stile di gioco che vorrà adottare in Monster Hunter Rise.



• Spadone

• Spada lunga

• Spada e scudo

• Doppie lame

• Martello

• Corno da caccia

• Lancia

• Lancia-fucile

• Spadascia

• Lama caricata

• Falcione insetto

• Balestra leggera

• Balestra pesante

• Arco

Queste sono le armi che saranno presenti in Monster Hunter Rise, prendetevi quindi il vostro tempo e cercate di scegliere l’arma più adatta al vostro stile di gioco. Andare a caccia con un’arma non consona al nostro tipo di gioco e che non riusciamo a padroneggiare porterà indubbiamente il videogiocatore ad una totale sconfitta che potrebbe abbattere il nostro morale e farci decidere di abbandonare il gioco.

Monster Hunter Rise – come scegliere l’arma adatta

In Monster Hunter Rise ogni mostro avrà le sue vulnerabilità, sia ad uno specifico tipo di arma che ad uno specifico effetto di stato (fuoco o altro), senza dimenticarci che anche il loro corpo avrà dei punti più vulnerabili di altri. È quindi imperativo scegliere un’arma che ci consenta di essere maneggiata nel miglior dei modi possibili, ma come scegliere quale? Semplice, ricorrendo all’area di addestramento. Vi basterà semplicemente raggiungere la Piazza compagni oltre il ponte di legno e procedere verso il traghetto.

In alternativa, se non volete girare il villaggio, potrete accedere a quest’area anche attraverso il menù del viaggio rapido. Prima di accedere vi sarà possibile interagire con una cassa e scegliere quale arma utilizzare, oppure alcune opzioni per l’arena che visiterete dove sarà visibile a schermo un aiuto in base al tipo di arma che state utilizzando. In questo modo potrete testare le varie armi, provare i vari attacchi, persino prendere nota del danno inflitto dall’arma che state utilizzando. Questo vi aiuterà a comprendere qual’è l’arma adatta al vostro stile di gioco per procedere nella caccia in Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise – mai andare a caccia a stomaco vuoto

In tutti i Monster Hunter c’è una meccanica che i neofiti cacciatori non prendono mai in considerazione, quella di fare un buon pasto prima di mettersi in viaggio per la caccia. Può sembrare un consiglio strano a prima vista, eppure mangiare un pasto vi permetterà di poter scegliere fra vari ingredienti, ognuno dei quali vi concederà dei buff alle vostre abilità.

Avere una resistenza migliore ad alcuni attacchi dei mostri, resistere allo stordimento, sono soltanto alcuni dei vantaggi che potrete ottenere cucinando un buon pasto. Non possiamo che consigliarvi di unire l’utile al dilettevole, quindi di decidere gli ingredienti anche in base al tipo di nemico che andrete ad affrontare e alle sue abilità o debolezze.

Andare a caccia a stomaco vuoto vi impedirà di sfruttare tutta una serie di vantaggi che potrete decidere voi stessi, scegliendo accuratamente gli ingredienti per il vostro Dango perfetto. Vi raccomandiamo quindi calorosamente di non dimenticare di fare un lauto pasto prima di correre in battaglia. D’altronde si sa, a stomaco pieno si combatte meglio.

Monster Hunter Rise – potenziare il vostro equipaggiamento

Ogni buon cacciatore in Monster Hunter Rise che si rispetti deve avere piena fiducia nel proprio equipaggiamento, non dimenticatevi quindi di spendere parte del vostro tempo in modo adeguato alla crescita del vostro equipaggiamento. Quando uccidete (o catturate) un mostro vi sarà possibile ottenere parti utili per poter essere utilizzate come miglioramento per il vostro equipaggiamento, non dimenticatevene mai. Recandovi dal fabbro al villaggio vi sarà possibile non soltanto vedere quale armi (o armature) avrete sbloccato, ma anche i materiali di cui avete bisogno per potenziarle.

Prendetevi quindi il vostro tempo, attraverso l’apposito menù, per studiare i miglioramenti delle armi (o armature) che volete sbloccare ed apportare al vostro equipaggiamento. Ciò necessiterà a volte anche di dover cacciare lo stesso nemico più e più volte per poter ottenere il materiale adatto. Prendetevi anche del tempo, sempre attraverso un apposito menù, per leggere quale parte del mostro dovrete colpire più volte per ottenere un determinato materiale.

Monster Hunter Rise – utilizzate l’insetto filo

L’insetto filo è una delle principali novità che sono state introdotte in Monster Hunter Rise, rappresenta un piccolo insetto grazie al quale sarà possibile sfruttare delle abilità di movimento da tenere sempre a mente. Sfruttando questa nuova meccanica sarà possibile effettuare scatti in avanti, restare sospesi per un breve periodo in aria, oppure utilizzarlo per intrappolare un mostro e cavalcarlo (o colpirlo finché sarà imprigionato).

Purtroppo l’insetto filo non potrà essere utilizzato sempre e comunque, il suo utilizzo sarà limitato alle “cariche” che saranno indicate nella parte bassa dello schermo. Una volta utilizzato bisognerà attendere alcuni secondi affinché l’abilità di possa ricaricare. Vi consigliamo quindi di tenere sempre un insetto filo pronto per essere utilizzato nel momento del bisogno, ad esempio quando avrete la necessità di evitare velocemente un attacco nemico.

Monster Hunter Rise – catturate i mostri invece di ucciderli

Se non siete nuovi nel mondo di Monster Hunter saprete che uccidere i mostri non è l’unica soluzione quando vi trovate davanti ad un’imponente nemico. Avrete anche la possibilità di catturarlo, possibilità che è decisamente più dispendiosa di tempo e risorse, tuttavia vi garantirà la possibilità di trovare più facilmente le risorse rare legate a quel tipo di mostro.

Catturare un mostro non sarà semplice, innanzitutto dovrete combattere il mostro fino a renderlo debole quanto basta, successivamente dovrete utilizzare oggetti come delle Sfere soporifere ed una Trappola coperta o una Trappola scossa. Considerando che potrebbe sfuggirvi facilmente, vi consigliamo di portarvi dietro entrambe le trappole, quindi una per tipo.

Quando avete sfinito ben bene il mostro vi basterà posizionare una trappola e far si che il mostro ci vada a finire sopra, in quel momento vi basterà bombardarlo di Sfere soporifere fino a renderlo inoffensivo e farlo dormire come un bambino. Et voilà, avete catturato un bell’esemplare di mostro in Monster Hunter Rise, ora non vi resta che fare abbastanza spazio in casa per mostrarlo ai vostri amici.

Monster Hunter Rise – missioni secondarie

Questa è un’altra meccanica che può fornirvi Punti Kamura e oggetti utilissimi per rendere meno ardua la vostra missione. Ogni giocatore potrà selezionare fino ad un massimo di cinque missioni secondarie scelte fra una lunghissima lista di attività disponibili. Si tratterà perlopiù di portare una determinata risorsa a qualche cittadino a Kamura o di uccidere determinati mostri piccoli, sono quindi missioni che potranno essere portate a termine velocemente.

A dispetto di ciò che qualcuno potrebbe dirvi, farmare Punti Kamura non è affatto una perdita di tempo, questa risorsa infatti può essere utilizzata nella Piazza Compagni per poter potenziare le abilità dei vostri compagni, sia Canyne che Felyne, per renderli più utili sul campo di battaglia. Il Canyne infatti ha la sua indubbia utilità, che va oltre quella di poter essere cavalcato per poter spostarsi rapidamente fra le aree della mappa.

Monster Hunter Rise – Barra Azioni e Menù di Scelta Rapida

Una delle meccaniche più complicate con cui familiarizzare e con cui molti giocatori si scontrano amaramente sono la Barra Azioni e il Menù di Scelta Rapida. Entrambi i sistemi consentono al videogiocatore di poter eseguire una determinata azione velocemente anche nei momenti più concitati della battaglia senza dover necessariamente aprire il menù ed essere preda degli attacchi dei nemici.

È quindi consigliabile personalizzare la Barra Azioni attraverso il menù e la scheda Sistema, li vi sarà possibile scegliere le varie opzioni di personalizzazione in base all’azione che vorrete intraprendere. Aprire la mappa o persino registrare frasi automatiche da selezionare quando siete in caccia con altri compagni di gioco. Anche il Menù di Scelta Rapida può essere personalizzato in base ai propri gusti, sarà possibile infatti semplificare tantissime azioni come l’utilizzo della cote o l’utilizzo di tantissimi altri oggetti.

Non sottovalutare la possibilità di selezionare ed utilizzare velocemente oggetti utili a stordire un mostro per una fuga strategica o il piazzamento di una bella trappola. Questo è quanto nuovi cacciatori, ci auguriamo di vedervi a caccia pronti a sfoggiare un elenco non indifferente delle vostre prede.